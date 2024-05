Els Mossos d’Esquadra han advertit en les últimes hores sobre una estafa que està afectant ciutadans d’arreu del país. Es tracta d’un missatge rebut al telèfon mòbil en què suplanten el cos de seguretat, enviant al receptor una citació falsa d’un suposat tribunal.

⚠️Continua aquesta estafa en què es fan passar per nosaltres. T’envien una citació falsa d’un suposat tribunal. No hem enviat aquest correu, esborra’l i no donis cap dada personal #StopEstafes #InternetSegura @ciberseguracat pic.twitter.com/abayGAxJy9 — Mossos (@mossos) May 7, 2024

En el text, s’avisa la potencial víctima del frau que “apareix en la llista de delinqüents sexuals”, vinculat a un cas de pornografia infantil. A més, s’amenaça el receptor, advertint d’una possible detenció. “Els mitjans de comunicació transmetran el vostre retrat per dissuadir les persones que juguen a aquest joc a Internet, la vostra família i els vostres éssers estimats, així com tota la comunitat de l’organització, sabrà què feu davant del vostre dispositiu”, exposa el fals document.

Mossos remarca que no ha enviat cap missatge d’aquestes característiques i demana esborrar-lo sense donar cap dada personal.