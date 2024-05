Coneix els cursos gratuïts que ofereix la Cambra de Comerç

El pròxim dilluns 27 de maig, la Cambra de Comerç de Sabadell donarà el tret de sortida a tres cursos formatius gratuïts per a tota mena de perfils: Un postgrau de transformació digital, adreçat a directius i responsables de departament que treballen a pimes (entre 10 i 249 treballadors); formació adreçada a persones emprenedores, tant si ja tenen el negoci en marxa com si tenen un projecte i estan pensant a emprendre; i un curs de pilot de drons per a persones d’entre 18 i 29 anys en situació d’atur i que no estiguin cursant estudis.

Transformació digital

Si ets una persona directiva o un responsable d’àrea d’una empresa entre 10 i 249 treballadors, aquest és el teu curs, si vols adquirir els coneixements i habilitats per a impulsar la transformació digital de la teva empresa. “És una oportunitat molt bona, amb professionals de l’escola de negocis EADA. Especialment, les pimes necessiten algú que els acompanyi, que els ajudi a veure oportunitats, perquè en alguns casos desconeixen que existeixen”, apunta Susagna Olcina, tècnica de formació i gestió de programes a Cambra de Comerç.

El curs té una durada de 150 hores, de les quals 10 d’elles són dedicades a la mentoria, i la majoria d’elles, en format virtual –en ser una formació subvencionada al 100%, només es permet la inscripció de dues persones per empresa–. Entre els diversos objectius, hi ha el disseny del pla de transformació digital de manera tutelada i amb un pla d’acció per a implementar-lo, així com les derivades que apareixen en la millora de la productivitat i les oportunitats de creixement gràcies a la digitalització. “Més enllà de la intel·ligència artificial, en el camp de la digitalització es poden fer altres coses per ajudar a les pimes”, defensa Olcina.

L’aventura d’emprendre

Quins són els aspectes clau que necessites conèixer si ets un emprenedor? La Cambra de Comerç ofereix un curs presencial de 30 hores –dilluns i dimecres de 15.30 a 18.30 h– adreçats aquells que ja tenen el negoci en marxa com si tenen un projecte i estan pensant a emprendre, amb l’objectiu de donar tot el suport a l’emprenedoria de la demarcació de la Cambra de Comerç: “Aquest curs, que s’emmarca dins el Programa Espanya Emprèn, neix amb la voluntat de dotar als emprenedors d’eines transversals per ajudar-los a tenir una sòlida comprensió dels aspectes clau de l’emprenedoria i de la gestió empresarial”, explica Susagna Olcina.

Al llarg de les 10 sessions s’aprofundirà en matèries com el Pla d’Empresa, Màrqueting i Operacions, la DAFO i els aspectes de fiscalitat i formes jurídiques, entre un ampli ventall d’elements necessaris per poder arribar a gestionar una empresa amb èxit.

Pilot de drons

“El dron és una eina més de treball, amb un gran potencial i molts avantatges”, explica el pilot instructor de drons, Ignacio Franco, el docent encarregat de formar aquells que s’inscriguin en el curs gratuït del programa Talent Jove, adreçat a persones entre 18 i 29 anys. “Aquesta formació inclou quatre fases: orientació laboral, amb una entrevista amb una psicòloga; formació troncal, on donem eines d’autoconeixement, de competències digitals, entre altres; formació específica pròpiament de drons; i finalment, l’accés a la borsa de treball”, detalla Susagna Olcina.

En aquest curs els interessats tenen l’oportunitat per obtenir les tres llicències en drons, des de l’A1/A3 –examen a l’aula–, passant per l’A2 fins a l’STS: “Hi ha un ampli ventall de sortides professionals, des del món audiovisual, la pesca, per ensinistrar aus o inspeccions tècniques, entre altres”, afegeix Ignacio Franco, mentre detalla per a quins usos està permès l’ús dels drons, en funció de la llicència: “Amb l’A1 pots pilotar drons fins a 900 grams, i en espais sense risc imminent d’impacte, com podria ser plaça de Catalunya. L’A2 és fins a drons de 2 quilos i l’STS és professional, amb un pes màxim de 25 quilos”.