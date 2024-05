El CN Sabadell de Tennis Taula afronta les fases d’ascens a Superdivisió amb il·lusió

El CN Sabadell Tennis Taula viatja aquest divendres a Linares on aquest cap de setmana disputarà la fase d’ascens a Superdivisió, la màxima categoria estatal. Els nedadors van acabar la fase regular de Divisió d’Honor en tercera posició i buscaran el seu segon ascens consecutiu. “Per nosaltres és un premi i ens ho prenem amb molta il·lusió. No tenim aquesta pressió extra d’haver de pujar i crec que som un rival que ningú es vol trobar”, afirma el director tècnic Alex Bocanegra que haurà de competir amb l’equip.

La tripleta la completaran Luca Khidasheli i Xavi Casadevall que seran els dos grans referents de l’equip a la cita a terres andaluses. “La idea era que el tercer component fos el Joan Barberà i Soler, però estava fora per descansar. Aniré a competir com pugui i com a mínim que als rivals els costi guanyar-me. L’objectiu principal és que el Xavi i el Luca agafin experiència”, admet Bocanegra.

Més enllà del resultat, des de l’entitat destaquen molt la bona salut de la secció amb diversos equips en categories nacionals i havent estat seu del Campionat de Catalunya fa pocs mesos. “Des que vaig arribar tenia clar que era una secció amb molt potencial. Si aconseguim continuar creixent en equips i jugadors, podrem augmentar el pressupost i lluitar amb tot per estar a la màxima categoria els propers anys”, reflexiona. Per pujar els nedadors hauran de superar dues eliminatòries en unes fases d’ascens on participen sis equips i només dos ascendeixen a Superdivisió. El gran favorit i rival a batre és l’amfitrió, l’Aqadem Linares.