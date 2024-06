El Centre d’Esports serà el club més històric de la Segona Federació 24/25

El monumental fracàs esportiu del descens al quart esglaó del futbol espanyol es reflecteix en una dada prou significativa: el Centre d’Esports Sabadell es convertirà en el club més històric de tota la Segona Federació 24/25.

D’entre els 90 equips que componen aquesta categoria, distribuïts en cinc grups de 18, el Sabadell serà el que ofereixi el millor palmarès: 14 temporades a Primera Divisió, 44 a Segona A, 23 a Segona B, 3 a Primera Federació i 8 a Tercera Divisió (inclòs l’antic format) a més d’una participació europea. El Centre d’Esports ocupa actualment la 34a posició en el rànquing de la Primera Divisió.

La temporada 23/24 aquest ‘honor’ el va ostentar l’Hércules, que va pujar a Primera Federació com a campió. Altres històrics que han desfilat per Segona Federació han estat el Real Murcia, Córdova o Recreativo de Huelva. Tots van fugir d’aquesta categoria en la primera ocasió. En canvi, el club alacantí va haver d’esperar dos anys.

Ara mateix encara no estan definits els 90 clubs participants, a l’espera de resoldre les eliminatòries de play-off a Primera Federació. En aquesta situació es troben dos clubs que han militat a Primera Divisió com el Pontevedra (6 temporades) o el Numancia (4 temporades). Si ambdós pugen, el Sabadell quedaria com el màxim exponent de la Primera Divisió del futbol espanyol de la Segona Federació juntament amb el CE Europa i Arenas de Getxo, fundadors de la lliga, però amb un pas fugaç. Altres clubs com Compostel·la, Logroñés o Lleida van canviar de denominació.

Com pot quedar el grup?

És una incògnita. Els clubs catalans sempre han quedat enquadrats en el grup III. Valencians i balears són els clubs amb més possibilitats d’acompanyar-los. De fet, amb aquesta fórmula, ara mateix sortiria un grup amb 16 clubs: Sabadell, Cornellà, Europa, Sant Andreu, Lleida Esportiu, Badalona Futur, Terrassa, Espanyol B, Olot (Catalunya); Torrent, Alzira, Valencia Mestalla (Comunitat Valenciana); Peña Deportiva Santa Eulàlia, Andratx, At. Balears i CD Ibiza Pitiusas (Balears).

Quedarien dues places vacants si l’Ilicitano (filial de l’Elx) acaba en un altre grup. Una altra via podrien ser els equips aragonesos, però sembla que podrien anar al grup II com ha passat aquesta última campanya. Caldrà veure si es produeix algun ascens més de catalans, balears o valencians que afronten el play-off d’ascens. Clubs com L’Hospitalet, Badalona, Mallorca B, Jove Español o Platges Calvià tenen opcions. Necessiten superar dues eliminatòries.

Tot apunta que fins a mitjan mes de juny no es coneixerà oficialment la composició dels cinc grups i el calendari encara trigarà molt més, en el tram final de juliol si ens guiem per l’antecedent del curs passat. L’inici de la temporada sempre ha estat la primera setmana de setembre perquè només hi ha 34 jornades. Pot ser l’1 o 8 de setembre. El campió puja directament a Primera Federació; del segon al cinquè disputen play-off (dues eliminatòries davant rivals d’altres grups); baixen els cinc últims i els quatre pitjors sisens dels grups juguen un play-out per evitar el descens a eliminatòria única.

De nou, el derbi contra el Terrassa

Un dels pocs al·licients d’aquest nou escenari és la recuperació del derbi vallesà per excel·lència. Es tornarà a viure un Sabadell-Terrassa i un Terrassa-Sabadell, una circumstància que no passava des de la temporada 2009/10, l’última del conjunt egarenc a Segona Divisió B.

A l’Olímpic de Terrassa el partit va acabar amb empat (1-1, gol de Juvenal) i a la Nova Creu Alta va imposar-se el conjunt arlequinat per 2-0 (gols d’Àxel Vizuete i Zorita en pròpia porteria) quan l’equip egarenc es trobava gairebé descendit en una temporada per oblidar i amb greus problemes econòmics. A la banqueta s’asseia Miquel Olmo després de substituir José Luis Garcia, mort fa unes setmanes. Olmo tornaria a la Nova Creu Alta com a entrenador arlequinat uns anys més tard.