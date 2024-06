Emma Garcia, or a la Copa del Món de Markham

El retorn d’Emma Garcia a la Copa del Món no va poder ser millor. La sabadellenca es va penjar l’or al Duet Mixt Lliure a Markham (Canadà) juntament amb Dennis González. Garcia i González van fer una puntuació de 200,38 punts, per sobre dels 192,93 dels italians Pelati i Flaminia Vernice i els 181,58 de la parella del Kazakhstan, Viktor Druzin i Anna Pavletsov.

No estava sent un any fàcil per a Garcia que es va perdre el Mundial de Doha per lesió i, en aquesta cita, va exercir com a una de les líders d’un equip espanyol molt jove al Canadà. En els darrers dies, a més, es va conèixer la convocatòria del combinat estatal per a l’Europeu de Belgrad que es disputarà del 10 al 14 d’aquest mes de juny i on la sabadellenca tornarà a nedar el Duet Mixt Lliure. També serà a la competició la nedadora artística del Club Natació, Txell Ferré.