González-Bueno assegura que “el Banc Sabadell està compromès amb l’accionista”

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, va recordar en la seva intervenció al fòrum organitzat per Goldman Sachs, cleebrat aquest passat dijous, que l’entitat preveu retribuir l’accionista de Banc Sabadell amb 2.400 milions d’euros a càrrec dels exercicis 2024 i 2025, equivalent a 0,45 euros per acció.

El 6 de maig passat Banc Sabadell va comunicar a la CNMV: “Com a part del seu ferm compromís amb la creació de valor per a l’accionista i recolzat pel pla de negoci de l’entitat i la sòlida generació de capital, el Consell reitera el seu compromís de distribuir als accionistes, de manera recurrent, qualsevol excés de capital per sobre del 13% de la ràtio CET1 pro forma Basilea IV. S’estima que l’excés de capital que es generarà el 2024 i el 2025, juntament amb els dividends recurrents d’aquest període d’acord amb un compliment satisfactori del pla de negoci actual, està previst que sigui de 2,4 milers de milions d’euros. Part d’això pot estar subjecte a l’aprovació del supervisor.”

Segons va manifestar César González-Bueno, el preu objectiu que els analistes assignen a les accions de Banc Sabadell ha augmentat un 25% des de la presentació de resultats del primer trimestre del 2024 com a resultat de les bones perspectives de rendibilitat. Així mateix, aquestes perspectives es veuen recolzades per la millora de la qualificació de risc creditici atorgada per Fitch Ratings i per la incorporació al MSCI World Index.

Millora contínua de la rendibilitat

Per part seva, el director Financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear, va explicar que en els resultats del primer trimestre del 2024, la retorn on tangible equity (ROTE) de Banc Sabadell es va situar en el 12,2%, en línia amb l’objectiu anual . L’entitat estima que serà encara més gran el 2025, gràcies a diversos factors clau: Bona evolució del marge d’interessos, contenció de despeses, Reducció del cost de risc i millora de rendibilitat a TSB.