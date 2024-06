“Incertesa” i “dubtes” per la nova selectivitat de 2025: com serà?

Tot just ha acabat la selectivitat de 2024, però ja s’està parlant molt de la de l’any vinent. Els docents de batxillerat no acaben de veure “gaire clares” les modificacions que el Consell de Ministres ha aprovat per a les PAU de 2025. S’han acabat les dues opcions per triar en un examen i només hi haurà un únic model a cada matèria. Això, segons el ministeri, amb la intenció de frenar estratègies dels alumnes d’intentar estudiar parts concretes del temari i obviar-ne d’altres. A més, la llei educativa també dictamina que la selectivitat serà més competencial i menys memorística. Les qüestions de tipus test, per exemple, es poden esfumar i apareixeran més preguntes en les quals caldrà redactar o esplaiar-se en la resposta.

Incertesa i dubtes sobre el format “més competencial”

“El panorama és incert, has de fer la matèria de forma més competencial, però tampoc tenim la normativa per saber com seran aquests nous exàmens”, apunten des de l’equip docent de batxillerat de l’institut Les Termes. “Els docents estem una mica tips dels canvis constants”, lamenten. També s’hi refereix Robert Velàsquez, director de l’institut Miquel Crusafont i Pairó, que veu els alumnes com a “principals damnificats”. “Els estudiants que faran segon ja quasi han acabat primer i no han pogut practicar amb cap model d’examen ‘competencial’”, assevera. El director constata una “sensació d’incertesa generalitzada” i sosté que “si es volen canvis, les coses s’han de fer progressivament”.

“Hi ha rumors, però ens arriben majoritàriament per la premsa. Ens anirem adaptant als canvis quan rebem instruccions concretes”, diu la coordinadora de batxillerat de l’Escola Pia de Sabadell, Estefania Cònsol. “Els canvis fa temps que s’anuncien, però no acaben de materialitzar-se i la informació que arriba és difusa i poc clara”, afegeix una professora de l’escola Mare de Déu de la Salut, que prefereix mantenir l’anonimat.

S’han acabat les lectures obligatòries

Una altra de les novetats de la nova selectivitat afecta els exàmens de català i castellà. No hi haurà lectures obligatòries comunes i, per tant, els alumnes ja no s’hauran de llegir uns llibres concrets durant el batxillerat. Cada centre educatiu podrà escollir els seus. Les preguntes es basaran en fragments de lectures que els alumnes no s’hauran llegit amb l’objectiu de posar a avaluació el judici crític, el lèxic, la comprensió lectora i els coneixements literaris. També se sap que els tribunals seran més rigorosos amb l’ortografia i restaran les faltes del resultat obtingut de l’examen amb un màxim de 2,5 punts. De fet, el 10% de la nota de cada exercici dependrà de la bona redacció de l’alumne que faci l’examen.