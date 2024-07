Fem anys i veiem com la nostra pell perd fermesa, està més apagada i s’accentuen les arrugues. No et preocupis, ens passa a tots/es.

L’actriu Jennifer Aniston, als seus 55 anys, va concedir una entrevista al #WallStreetJournal on compartia un dels seus secrets de bellesa, es tracta d’un tractament amb polinucleòtids derivats de l’ADN del salmó.

El poder bioestimulador dels polinucleòtids al rescat de la bellesa

Segur que ja has sentit parlar del tractament facial que aquest estiu crea tendència i que està formulat a partir de polinucleòtids, poderosos bioestimuladors presents en el nostre ADN i ARN que tenen la funció d’ajudar a la reparació cel·lular. A més, també estimulen la síntesi d’àcid hialurònic, col·lagen i elastina, substàncies presents en el nostre organisme i imprescindibles per a lluir un rostre jove.

Totes aquestes propietats els fan únics en el tractament de:

La flacciditat

Les arrugues les i línies d’expressió

La textura de la pell (aspra, no uniformi i sense lluminositat)

En Estètica avançada de Policlínic Sabadell ja estan les agendes obertes per a aquest tractament. A més, ofereixen un diagnòstic facial gratuït amb metges estètics especialistes.

Reabsorbibles i altament biocompatibles, aquestes fraccions purificades d’ADN, actuen com a potents bioestimuladors cel·lulars. Amb la formulació adequada i en un únic tractament aconseguim potents beneficis en la nostra pell com són:

Rejovenir

Reafirmar

Redensificar

Coneix més sobre els bioestimuladors de polinucleòtids aquí

