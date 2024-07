Es confirma l’acord amb Kappa per vestir el CE Sabadell les pròximes quatre temporades

Ja es coneixia l’acord i ara ja és oficial. La marca de roba esportiva italiana Kappa s’encarregarà de vestir el Centre d’Esports Sabadell -primer equip i futbol Base- les pròximes quatre temporades després de la negativa amb Nike, que semblava seria el relleu de la marca Hummel, que ha estat la subministradora els últims vuit anys.

No serà la primera relació entre Sabadell i Kappa. De fet, ja va proveir el club arlequinat fa algunes dècades, en diferents etapes: la temporada 89/90 (a Segona Divisió A) i també la 92/93. Ara, trenta anys després es tornen a trobar. Durant la durada d’aquest acord, Kappa proveirà al primer equip i al futbol base del Centre d’Esports Sabadell amb les equipacions de joc, la roba d’entrenament i la de passeig d’alta qualitat, amb una estètica moderna i versàtil.

Aquesta vinculació també comporta que Wala Sports serà l’encarregada de la venda i distribució de la roba del futbol Base per a tots els jugadors que formen part dels equips formatius del club. De moment, encara no s’han donat a conèixer les samarretes que lluirà el primer equip. És segur que es recuperaran els quadres clàssics a la part davantera després del polèmic disseny de la passada temporada per commemorar el 120 Aniversari que va provocar fortes crítiques.

La segona equipació tindrà tocs verds i grocs. En les pròximes setmanes es farà una roda de premsa per a presentar l’acord i les equipacions oficials, que haurien d’estrenar-se en l’amistós contra el Nàstic, previst pel dissabte dia 27.