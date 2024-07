Moventia renova l’acord de col·laboració amb la Fundació Josep Carreras

L’empresa familiar centenària nascuda a Sabadell, Moventia, i la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, entitat privada sense ànim de lucre que opera amb la finalitat de la lluita contra la leucèmia, van signar el passat mes de juny la renovació de l’acord de col·laboració iniciat en l’any 2023.

El conveni té com a propòsit prosseguir amb la col·laboració en el projecte Junts, ens movem pels pacients oncohematològics, fi del qual és cobrir part de les despeses de desplaçament dels donants de medul·la òssia. En aquest sentit, els trasllats que realitzen de forma totalment voluntària i altruista les persones contactades pel Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i que fan efectiva la donació, continuaran sent sufragats per Moventia. “Mantenir la relació i el conveni amb la Fundació Josep Carreras, entitat que compta amb un gran recorregut en la lluita contra la leucèmia i les malalties hematològiques mitjançant tota mena de projectes des de 1988, és una fita que ens enorgulleix en gran manera com a companyia”, apunta Sílvia Martí, vicepresidenta corporativa i comunicació interna de la multinacional experta en mobilitat.

La revalidació de la rúbrica per a aquest 2024 s’ha produït com a efecte dels bons resultats obtinguts de l’últim exercici en el qual Moventia ha finançat les despeses de desplaçament de 272 donants de medul·la òssia en 2023. La fundació va coordinar gairebé 400 donacions de medul·la òssia, la qual cosa representa un augment del 24% en comparació amb 2022. Gràcies a aquests esforços, 947 pacients de tot el món van rebre una nova oportunitat de vida. “Renovar aquesta col·laboració és realment satisfactori per a tot l’equip de la Fundació. Ens permet continuar impulsant projectes vinculats a la nostra visió fundacional. Moventia finança el trasllat d’aquells donants de medul·la òssia inscrits en el REDMO que, de manera altruista, regalen una oportunitat als pacients que ho necessiten”, explica Toni García, gerent de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.