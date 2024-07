Oliu s’adreça als accionistes en la vigília de la JGE del BBVA: “En cap cas s’està decidint ara”

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, s’ha tornat a adreçar als accionistes en una carta enviada aquest dijous, en la vigília de la Junta General Extraordinària del BBVA, amb “el propòsit de continuar informant sobre l’avenç de l’oferta pública d’adquisició (l’OPA) que BBVA ha formulat amb caràcter hostil sobre la nostra Entitat“. En aquesta línia, el banquer sabadellenc reconeix que malgrat “la quantitat ingent sobre el procés de l’OPA”, l’accionista del Banc “encara està lluny del moment en què, si es donés el cas, hauria de prendre alguna decisió”.

Alhora, Oliu, explica el motiu que duu el banc madrileny a la convocatòria d’una Junta General Extraordinària: “l’objectiu és aconseguir l’aprovació per dur a terme una ampliació del capital a través de l’emissió d’accions noves del banc BBVA. Com que l’oferta és en accions i no en efectiu, aquesta ampliació del capital de BBVA en accions de nova creació és necessària per poder continuar endavant amb el conjunt de passos reguladors requerits, de manera que BBVA tingui accions disponibles per oferir a canvi als accionistes de Banc Sabadell que així ho desitgin”.

Així mateix, recorda que “en cap cas s’està decidint ara, en l’esmentada Junta Extraordinària, res que pressuposi un possible èxit d’acceptació de l’OPA, ni pressuposa cap decisió per part dels accionistes que ho puguin ser d’ambdues entitats”, i ‘cita’ a l’accionista perquè tingui “l’oportunitat de decidir”, estimant que sigui cap a “finals del 2024 o, fins i tot, el 2025”, davant “la complexitat dels procediments en curs”.

Per últim, Josep Oliu es compromet a emetre un informe, a l’inici del procés d’acceptació de l’OPA, en el qual “valorarà l’oferta i manifestarà la seva recomanació als accionistes. Perquè això sigui possible i els accionistes de Banc Sabadell puguin tenir informació ponderada i suficient per a la seva presa de decisió, el Consell espera que BBVA hagi publicat informació clara, transparent i completa sobre tots els elements que puguin tenir una implicació en el valor ofert, ja que les accions de BBVA de nova emissió són les que constitueixen el preu de l’oferta”.

En aquest informe, el Consell del Banc analitzarà els següents aspectes; els impactes financers detallats a l’oferta, tant en la hipòtesi de fusió posterior d’ambdues entitats, com en el supòsit d’absència de fusió; les sinergies esperades en cada cas, així com els costos de reestructuració associats a aquestes i el seu impacte en el capital; les pèrdues de negoci estimades, especialment en el segment de les pimes; els impactes de capital esperats a conseqüència de, per una banda, les possibles ruptures d’acords comercials o joint ventures que el banc té amb tercers i, d’altra banda, els impactes que pugui tenir en les carteres de bons i crèdit a conseqüència dels ajustaments de valoració requerits (Fair Value Adjustments); i les condicions de competència que pogués imposar la CNMC rellevants per al valor de l’oferta, així com les restriccions addicionals que hi pogués haver per part d’instàncies governamentals.