Sabadellencs als Jocs de París: Aleix Gómez, un referent de la selecció d’handbol

Lluny queden els seus temps d’infantil a l’OAR Gràcia, però allà va començar tot. Aleix Gómez s’ho ha guanyat a pols i amb només 27 anys s’ha convertit en una peça fonamental en el seu club, el FC Barcelona, i la selecció espanyola d’handbol.

Va debutar al primer equip blaugrana fa una dècada i a partir d’aquí, el seu palmarès només ha fet que engrandir-se: títols de lliga i Copa, Champions (tres) i podis a totes les competicions (Mundials i Europeus) amb la selecció, inclosa una medalla de bronze en la seva anterior participació en uns Jocs, Pequín’ 2021.

Quina valoració fas de la temporada? Ha sigut una passada en l’àmbit col·lectiu. L’equip ha treballat moltíssim i ha donat els seus fruits. Individualment, també em sento satisfet encara que, com dic sempre, es pot millorar.

En l’àmbit nacional el FC Barcelona domina amb mà de ferro. Com es fa per mantenir l’ambició? Es respira una competitivitat molt sana. Marxen jugadors i en venen de nous, però sempre mantenim l’ADN de la competitivitat. Perdre l’any passat a les semifinals de la Champions als penals va ser molt dur i això ens ha fet anar amb més ganes aquesta temporada.

Has entrat a la història com el màxim golejador d’una ‘Final Four’ o vas estar en el set inicial d’uns Jocs. Com es gestiona tot això? Jo sempre miro més el bé de l’equip. És cert que si això m’ho haguessin dit fa deu anys, no m’hauria cregut tot el que està passant. Només puc continuar treballant per millorar.

I ara, els teus segons Jocs. Per a un esportista és el màxim que pot aspirar. Amb moltes ganes.

Amb possibilitats de lluitar pel podi? L’Europeu no va sortir com esperàvem, però això no ens farà abaixar els braços. Tenim possibilitats de lluitar per l’or, no hi ha res impossible.

Et sents un referent per a les noves generacions que comencen a clubs com l’OAR o el Creu Alta? Això de ser un referent no ho sé, ho veig una mica exagerat, però si puc ajudar els joves en alguna cosa, estaré encantat de fer-ho.

Sabadell aporta tres jugadors a la selecció en aquests Jocs de París. Una situació molt poc habitual. Doncs, sí. Particularment, m’agrada molt que sigui així i a vegades ho hem parlat amb els meus pares. És molt curiós i demostra que poden sortir bons jugadors del planter sabadellenc.

És una motivació més.