La nissaga Molins continua ben viva: el seu net Pol, subcampió d’Espanya sub’ 18 dels 1.500 m.

El cognom Molins continua ressonant amb força al món de l’atletisme. Aquest cap de setmana, el Pol Molins, net del mític Pep, va proclamar-se subcampió d’Espanya dels 1.500 m en la categoria sub ‘18 a Màlaga. Un resultat que confirma la seva progressió i, sobretot, dibuixa un gran futur al davant si no es torcen les coses.

Amb la samarreta de la Joventut Atlètica Sabadell, el Pol va demostrar que té fusta de campió. Es considera un atleta de fons. De fet, els seus millors registres els té en els 800 m, prova en la qual va brillar en el meeting de Ginebra i també va proclamar-se sisè d’Espanya. Però a Màlaga va preferir fer els 1.500 metres. Era com un repte. I gairebé guanya. “Vaig sortir amb la segona pitjor marca i era conscient que no havia fet una bona temporada als 1.500, però el meu objectiu era demostrar que també puc fer coses importants en aquesta distància”, diu el protagonista.

Amb un temps de 4.02.65 va acabar segon després de mantenir un frec a frec amb Álvaro González (Atlético Salamanca) que el va superar en els últims metres (40.02.40). “Va ser una cursa molt tàctica i no es podia cometre cap errada. Vaig saber gestionar bé els ritmes i tot i tenir la victòria a tocar, estic molt content d’aquesta segona posició que serveix per reafirmar les meves aspiracions en els 1.500 m”.

L’avi i el tiet, entrenadors

Tota la família Molins respira aquest esport. La influència del Pep ha estat decisiva en la seva curta trajectòria. Va ser el seu entrenador des de molt petit. “Amb onze anys, el meu avi ja em va apuntar a la Joventut Atlètica Sabadell i em va entrenar fins al final, quan ho va haver de deixar per la seva malaltia. Vam anar sempre de mica en mica, sense forçar les coses. Volia que fes passos endavant ferms, sense precipitar-nos”, explica.

Un altre moment clau va ser l’any passat, quan va marxar a Michigan per fer el quart d’ESO i complementar-ho amb l’atletisme. “Les escoles americanes viuen l’esport d’una altra manera, amb molta intensitat. Jo vaig tenir la sort de compartir casa amb el campió dels Estats Units de 5.000 m. Em vaig enganxar a ell i vaig aprendre moltes coses de la competició. Va ser una etapa molt profitosa en la meva progressió com a atleta i també com a persona”. De fet, el Pol va ser segon en les proves de 800 i 1.600 m (allà és habitual aquesta distància) i cinquè en els 3.200 m de la seva categoria.

Amb la mort de l’avi Pep, el març del 2023, la preparació va recaure en el seu tiet, el Josep Molins jr., qui ja exercia de monitor a la Joventut Atlètica Sabadell. Va estar un temps a Santiago de Xile, per qüestions familiars i professionals, incorporant-se a l’staff tècnic de la selecció nacional. Amb la pandèmia, el 2020, va tornar a la nostra ciutat i va centrar-se en l’entrenament dels germans Pol i Martí, fent d’ajudant del Pep Molins.

Recorda molt bé el moment del relleu definitiu: “un divendres el Pep em va dir: ‘compra’t una llibrera perquè el dilluns començaràs a entrenar tu en solitari'”. En les famoses llibretes del Pep està tot anotat: horaris, registres, mètodes d’entrenament… “Puc dir que gaudeixo de 85 agendes del Pep, només d’entrenaments”, afegeix.

Sobre el Pol, el Josep Molins jr. assegura que “té unes condicions increïbles. Es nota que ve d’una família d’esportistes, per la seva disciplina i mentalitat guanyadora. És meticulós i sap controlar molt bé les curses, sobretot el ritme de velocitat. També és important el fet d’entrenar juntament amb el seu germà Martí perquè augmenta la competitivitat i el nivell. Fer-ho sol seria més complicat”.

Aquest segon lloc a Màlaga “no ha estat cap sorpresa. Tota la temporada ho estem preparant i la seva progressió en els últims quatre anys ha estat impressionant. Amb setze anys ja era subcampió de Catalunya en els 1.000 m. Continuo pensant que és més de 1.500 que de 800, però d’aquí a set anys pot acabar sent un especialista dels 5.000 m per exemple”, augura.

El somni d’uns Jocs

Amb 17 anys, el pròxim repte del Pol és continuar fent passos endavant. Accedir a una beca per estudiar als Estats Units és un dels seus objectius prioritaris. Té clar que voldria estudiar enginyeria mecànica i industrial. Ara està fent el batxillerat científic-tecnològic.

En l’àmbit esportiu, encara li queden les categories sub-20 i sub-23 abans de fer el gran salta a la categoria sènior. És ambiciós i ningú li prohibeix somiar amb alguna cosa grossa com “participar en uns Jocs Olímpics. El meu avi ho va aconseguir a Roma l’any 1960 i jo no descarto repetir-ho. Sé que és un objectiu molt difícil, cal treballar moltíssim i també tenir una mica de sort en alguns moments, però ara mateix em sento molt bé i noto que res és impossible”. De fet, la Federació Espanyola ja ha posat l’ull en el sabadellenc i aviat podria formar part de la selecció per a encontres internacionals. Un gran futur al davant. La nissaga Molins està ben viva.