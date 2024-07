Saps on és… la portalada de Cal Jepó?

De la desapareguda fàbrica tèxtil de Cal Jepó queden alguns elements, protegits pel pla de protecció del patrimoni local.

Es tracta del passeig i la portalada d’accés a l’antiga indústria de filats de cotó, que estava situada entre la ronda de Ponent -la Riereta– i el barri d’Hostafrancs. L’edifici va ser obra de l’enginyer industrial Francesc Izard i Bas, construït entre 1909 i 1910.

La fàbrica va ser enderrocada el 1973 per construir-hi l’IES Vallès. El camí que hi havia per anar a la indústria és l’actual passeig de Cal Jepó, que té una filera d’arbres plataners a cada banda i, en un costat hi ha la portalada que també s’ha conservat.

Tal com recull el catàleg de patrimoni, la portalada d’accés està formada per quatre pilars rectangulars de maó vist, que sustenten un arc central rebaixat i dos arcs laterals més baixos i iguals entre ells. Encara es conserva un tros de la tanca metàl·lica original, que és el que es manté a l’arc central.

La fàbrica rebia el nom de Cal Jepó per l’empresari que la va fer construir, el solsonenc Josep Prat i Lagarriga, conegut amb el sobrenom de Jepó.