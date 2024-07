Quins són els noms més posats del 2023 a Sabadell?

Dir-se Marc ja no està de moda a Sabadell. Almenys, ja no tant. Fa tres anys, van perdre el seu regnat, que mantenien des de feia més d’una dècada. Ara, sigui per influència futbolística o per devoció per qualsevol altre geni dels nostres temps, dos noms es distingeixen entre els més petits de la ciutat: Leo i Hugo.

Una setzena de nadons nascuts l’any passat es diuen així. Són els dos noms més repetits a Sabadell. El podi el completen els Liam, amb només un infant menys (15). Tots tres noms consoliden la tendència que ja s’apuntava el 2022, quan les opcions escalaven posicions en un rànquing que lideraven els Pol -ara fora del top ten-. Les dades de l’Idescat indiquen que, curiosament, Sabadell replica exactament el patró de les famílies del Vallès Occidental: un de cada deu nouvinguts al món durant el 2023 es diu Leo, seguit d’Hugo.

Si en el cas dels nens ha arribat un nom relativament nou -insospitat fa vint anys-, els pares i mares de nenes sabadellenques opten per un clàssic, que relega el nom d’Ona, el més freqüent l’any anterior: catorze criatures es diuen Maria, seguides de ben a prop per les Mia (13) i les Emma (12). Al conjunt de la comarca, com va passar fa dos anys a Sabadell, Lucía i Martina aguanten el pols en una bateria de noms propis que està molt més repartida.

La llista dels deu més posats a Sabadell la completen Biel (13), Àlex (12), Marc (12) i Gala (11). Sumats als Jan, Martí o Júlia, una cosa sembla clara: els noms curts continuen triomfant a les llars sabadellenques.