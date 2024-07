Sabadell guanya més de 100 empreses el darrer any

Sabadell mira de ser atractiva, i prova d’això són les darreres dades sobre el nombre d’empreses que han aterrat a la ciutat, en els darrers anys. Des del juny del 2020, s’han rebut 148 demandes d’empreses que han fet consulta a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom, de les quals més del 50% estan amb l’activitat en marxa, tenen la nau assignada, però no han iniciat l’activitat o estan en tràmit d’encaix de nau disponible. Alhora, durant el 2023 s’ha facilitat l’alta de 122 empreses, trenta-cinc de les quals societats. “La ciutat i els seus polígons estan al mapa, i ara estem dins l’escenari en el qual es produeixen oportunitats d’implementacions. La imatge ha canviat en els darrers anys, quan abans era complicat venir a Sabadell a desenvolupar una activitat econòmica”, explica el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich.

Entre alguns dels aterratges més ‘sonats’ recentment han estat la flamant seu logística de Toyota Material Handling o Bricomart, a Sant Pau de Riu-sec, ambdues empreses de serveis, que han deixat el polígon d’activitat econòmica amb només un 30% de sòl disponible, després de confirmar-se l’arribada de Celestia Aerospace i del nou hotel, amb més de 100 habitacions. “Per acabar de fer de Sabadell una ciutat atractiva cal encoratjar a l’Ajuntament perquè comenci a executar infraestructures molt necessàries per a l’arribada de noves activitats. Hem de prioritzar activitats que siguin intensives en ocupació, creant llocs de treball relacionats amb les noves tecnologies”, apunta Alberich, mentre recorda que “d’aquesta manera tindrem un màxim aprofitament d’aquell sòl i sostre destinat a activitats econòmiques que ens permetria reduir les necessitats de mobilitat interna i externa”.

Per la seva part, des del polígon del Sud, a través del president de l’associació, Josep Maria Roviras, explica que “l’ampliació d’usos que s’ha fet al polígon i el Portal Sud, que serà una porta d’entrada a Sabadell, són dos factors que ens han ajudat a situar-nos al mapa. Cal, però, buscar un equilibri perquè progressivament ens estem tornant en una ciutat de serveis i la indústria, poc o molt, les volem fora de les ciutats”.

El pàdel al Sud-oest

A principis d’any, al carrer Bernat Metge, al xamfrà amb el passatge de Rovira i Virgili, al PAE Sud-oest (és el segon de la ciutat en volum de facturació –521 milions d’euros, l’11,7% del total a Sabadell–) s’hi va instal·lar l’empresa de serveis Break Pàdel, que ha construït onze pistes de pàdel, i una gasolinera, convertint, aquesta zona de la ciutat en un viver de clubs de pàdel –avui dia, en les instal·lacions ubicades al carrer Costa i Déu, Narcís Monturiol i Bernat Metge hi ha prop de 40 pistes. “Les reserves de sòl que hi ha a Sabadell són molt poques, i s’hauria de tenir en compte un cert control en la utilització d’aquestes. És totalment legítim, instal·lar-hi una activitat lúdica, però potser es podria haver buscat una altra zona de la ciutat, amb un impacte més equilibrat”, apunta Alberich.

En aquesta línia, Roviras afegeix que “no hauria de valdre tot. El Sud-oest té les característiques per portar activitat purament industrial. La sensació és que s’ha d’ocupar espai amb activitat com sigui, però el que es necessita és un pla estratègic, que hi hagi una coherència. Estem al costat de l’Aeroport, i com és que no venen més empreses? Crec que se n’ha de fer més promoció”, explica el president del polígon Sud.

I a la comarca?

Si a Sabadell l’any 2023 es va facilitar l’alta de 122 empreses, a Sant Cugat, i segons dades del consistori vallesà, es van pràcticament triplicar, arribant fins a les 311, essent el millor registre des del 2020. En aquests primers mesos del 2024 ja superen el registre sabadellenc (176) durant tot l’any passat a Sabadell.

A Terrassa, a diferència de les noves arribades a Sant Cugat, les xifres caminen amb un cert paral·lelisme amb les sabadellenques. Segons dades del consistori terrassenc, des del juliol del 2023 al juny d’enguany, el Punt d’Atenció a l’Emprenedoria va donar d’alta a 117 noves empreses, repartides entre persones empresàries autònomes (62) i societats limitades (56). En els darrers dotze mesos, a la ciutat terrassenca hi ha 813 activitats econòmiques legalitzades.

A la cocapital, en el mateix període –juliol 2023 – juny 2024– el Servei d’Indústria que va demanar informació o assessorament per iniciar activitat a Terrassa, en van ser una desena, des d’empreses dedicades s la fabricació de precuinats, del sector tèxtil o del sector de la indústria audiovisual, entre altres.