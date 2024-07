El Club Natació Sabadell de tennis taula fitxa l’extremeny Héctor Saavedra

El primer equip del Club Natació Sabadell de tennis taula s’ha reforçat amb el palista extremeny Héctor Saavedra. Es tracta d’un jugador dretà de 19 anys que les darreres temporades ha jugat en el Dama d’Elx. En l’última, va disputar la fase d’ascens a la Superdivisió.

Saavedra ha participat en el recent Campionat d’Europa de Joves celebrat a Suècia i va coincidir amb els jugadors del Club Natació Sabadell, Luca Khidasheli, i Joan Barberà. Una bona oportunitat de conèixer l’entitat nedadora que defensarà la pròxima temporada. El jove palista, que entrena en el CAR de Múrcia i ha estat titular amb la selecció espanyola U19, significa un fitxatge de luxe per completar la plantilla del Club Natació a la Divisió d’Honor.

Èxit al Campionat d’Espanya

D’altra banda, el Club Natació va erigir-se en el club català que més medalles va assolir en el Campionat d’Espanya disputat a Guadalajara en les diferents categories. En prebenjamí femení, Karen Yang va proclamar-se, per segon any consecutiu, campiona d’Espanya individual. En prebenjamí masculí, Thiago Huguet va assaborir el subcampionat penjant-se la plata. En aleví, Quim Barberà i Fran Serrano ser tercers en dobles, a més de quartfinalistes per equips, Serrano en individual i Barberà en mixtes.

En la categoria infantil, el CN Sabadell va quedar-se a les portes d’un nou títol. Amb Aniol Font i Joan Barberà, com a duet titular i completant l’equip Quim Barberà, va acabar en segona posició. En indvidual infantil, Joan Barberà va penjar-se el bronze i el mateix jugador també va ser tercer en mixtes. En dobles, Font i Barberà van ser quartfinalistes. En la categoria juvenil, Luca Khidasheli, encara cadet, quartfinalista individual, va ser campió en dobles i bronze en mixtes.

A més de totes les medalles, cal destacar la participació del conjunt nedador en les diferents categories i l’estrena d’alguns palistes a un Campionat d’Espanya. Com és el cas de les benjamines Marta Silvestre i Abril Balastegui, que juntament amb Karen Yang van formar l’equip sabadellenc, mostrant un bon nivell: van arribar fins als vuitens de final. En aleví femení, cal destacar a Agnès Llovet fent equip amb Elsa Benet i Karen Yang. En dobles mixtes, Llovet va ser quartfinalista. En infantils, també van destacar Owen Yang i Alex Silvestre, a més de Jordi Ruiz i Arnau Llovet.

En la categoria cadet, estrena de Martí Jiménez fent equip amb Pau Plaza i en juvenil van competir Jordi Sala i Luca Khidasheli, els dos d’edat cadet. Una molt bona experiència novament del Club Natació Sabadell en un Campionat d’Espanya. Com a tècnics van actuar Alex Bocanegra, Mireia Pereto i Cristina Hernández.