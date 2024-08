Saps on és… “Els pisos del sindicat’?

Entre els carrers Brutau, Passatge Feliu Pla, Gorina i Pujol i Sallarès i Marra es troben aquests peculiars habitatges de protecció oficial amb molta història. La seva estructura no passa desapercebuda. Són blocs amb baixos i un nivell de tres pisos que van construir-se en la dècada dels cinquanta, en plena època franquista, amb l’etiqueta de protecció oficial per a gent treballadora.

En alguns casos, es tractava de famílies que havien perdut el seu habitatge perquè van ser expropiats sense cap mena de compensació. Popularment, s’han conegut com els ‘pisos del sindicat’. Són habitatges petits, però acollidors, i els baixos gaudeixen d’un pati que era molt benvingut pels més menuts, que podien jugar.

Els veïns es coneixien gairebé tots. “Ens reuníem al carrer per celebrar festes com Sant Joan, amb fogueres incloses”, explica la Carme, qui va regentar una peixateria. La seva mare, la Laura, amb 94 anys, encara viu en una planta baixa i se sent “molt feliç” i recorda estones “molt agradables”.

També destaca una curiosa característica: en cada cantonada hi havia una petita botiga: una carnisseria, un forn de pa o la lleteria. Ara només queda la farmàcia del carrer de Brutau. Tot ha canviat, però manté l’esperit d’un petit barri.