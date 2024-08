L’edifici que era l’hotel Espanya?

A la Rambla 22-24 hi ha un dels edificis que va projectar l’arquitecte sabadellenc Juli Batllevell. Es tracta de l’Hotel Espanya que, si bé va ser pensat per acollir aquesta activitat, al llarg dels anys se n’han dut a terme diverses.

L’edifici data de 1901 i està protegit per l’Ajuntament per la seva singularitat. Disposa de planta baixa i dues plantes pis, amb façana a la principal a la Rambla i una altra al carrer de Sant Pere. Inicialment, era un casal, reformat després per convertir-se en hotel. Anys més tard, entre 1941 i 1977 es va convertir en la Comissaria de la Policia Armada, espai en el qual es van dur a terme agressions i tortures durant la dictadura, tal com van explicar diversos testimonis quan l’octubre de 2023 es va inaugurar la placa que recorda aquest lloc com a Espai de Memòria.

Quan va deixar de ser la seu del cos policial, l’immoble va passar a ser propietat de l’Ajuntament i el Gremi de Fabricants, que el van destinar al comerç en planta baixa i a l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament a les plantes superiors. Actualment, a la planta baixa hi ha comerços i, a sobre, la regidoria d’Acció Social.