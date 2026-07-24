Tot el que cal saber sobre les plantes a l’estiu: reg, mosquits i flors que resisteixen la calor

Quan més et relaxes tu, més s’estressen elles. Però no necessàriament ha de ser així. És possible gaudir de les vacances i, a la tornada, no trobar el menjador i el pati plens de cadàvers: fulles marrons, cap brot verd ni turgent, tiges resseques i trencadisses... Sí, plantes. Poden sobreviure, tant a l’interior com a l’exterior, sempre que es prenguin unes quantes mesures, molt senzilles i sobretot econòmiques.
Les germanes Clàudia i Berta Argelaguet, de Tandem Garden, del Centre de Jardineria Sabadell, aporten uns quants consells per evitar disgustos a la tornada de vacances. Perquè les plantes tornin a la rutina tan relaxades com tu.
1 - “Una bona mesura és agrupar-les a l’habitació més fresca, sense llum directa. Això ajuda a mantenir la humitat ambiental i redueix l’estrès provocat per la calor”, comenten.
2 - Sembla evident, però cal recordar-ho, tant per a les plantes d’interior com per a les d’exterior: “Cal regar bé abans de marxar. Pot anar bé posar un plat a la base del test perquè la planta absorbeixi l’aigua sobrant”.
3 - “Si marxem més dies, hi ha diferents sistemes de reg, en funció de cada necessitat”, comenten. Al Centre de Jardineria n’ofereixen de tota mena. Un dels més habituals, molt econòmic, són els gels, que es col·loquen a la terra perquè la planta els vagi absorbint. També hi ha testos sofisticats amb autoreg, que regulen l’aportació d’aigua, i sistemes amb programadors molt fàcils de controlar, tant per a l’interior com per a l’exterior. Alguns mètodes s’han fet servir tota la vida, com els cons d’argila, que alliberen l’aigua lentament. I segur que heu vist els clàssics tubs que permeten que les plantes succionin l’aigua d’un recipient.
4 - “Si tenim plantes en testos a l’exterior, a més de posar un plat a la base, de forma preventiva les podem agrupar en el racó més fresc i protegit del vent per alentir l’assecament del substrat”, recomanen.
5 - Hi ha qui posa adob a les plantes just abans d’anar-se’n de vacances. Compte! “És millor no fer-ho
perquè, com que la terra s’asseca més del normal, és més fàcil que es cremin les arrels”, afirmen les expertes del Centre de Jardineria Sabadell.
6 - El que sí que és recomanable és “una capa de ‘mulching’, ja sigui amb fibra de coco, escorça de pi o grava volcànica, ja que ajudarà a conservar la humitat i a mantenir una temperatura més estable a les arrels”.
7 - I arriba la gran pregunta: quin és el millor moment del dia per a regar? “Cal evitar fer-ho durant les hores de més calor del dia perquè s’evapora l’aigua abans que arribi a les arrels. És millor fer-ho a primera hora del matí o al vespre, quan la temperatura ja ha baixat”.
Fora els maleïts mosquits del pati
No és un remei màgic, però qualsevol ajuda és benvinguda en la lluita contra les molestes picades als turmells que arruïnen un bon sopar amb els amics. Per això, si no saps què plantar al pati o a la terrassa, o bé tens un test buit, posa-hi la citronel·la. La seva aroma és desagradable per aquestes petites bèsties indesitjables i agradable per als humans. No eliminarà mosquits, però sí que ajudarà a mantenir-los més lluny si les situes a prop d’on estiguis. Són bones aliades la menta, l’espígol, l’alfàbrega i el romaní.
Encara més important és no convidar els mosquits. Això vol dir no deixar aigua estancada on puguin pondre els ous.
Si no ens volem embetumar de repel·lent, una altra solució és un dispositiu que crea un radi de protecció de 20 metres quadrats. Funciona amb un petit cartutx intercanviable que escalfa una pastilla repel·lent. Costa aproximadament 40 euros. Triga entre 10 i 15 minuts a fer efecte i és compatible amb les mascotes, sempre que es compleixin les mesures de seguretat.
Flors resistents a la calor
L’estiu i els colors són compatibles. Hi ha unes quantes plantes amb flor que suporten bé la calor i el sol directe. L’exemple més clar és la buguenvíl·lia, que no necessita gaire aigua i aguanta molt bé el sol. Entre les espècies mediterrànies, per exemple, hi ha l’espígol. Aguanten prou bé la calor la gazània, la portulaca i la vinca de Madagascar, entre altres. Atenció. Això no vol dir, però, que sobrevisquin a l’abandonament absolut.
“Cal evitar regar durant les hores més caloroses del dia i fer-ho quan les temperatures són més baixes”
Per a l’interior, si no us sobreviu res de res, podeu provar amb els cactus i les plantes crasses, que s’adapten molt bé a la sequera i gairebé no necessiten aigua.
En canvi, haurem de vigilar que el sol no piqui especialment fort a algunes plantes del pati, que prefereixen ombra, necessiten força aigua o es cremen ràpidament: les hortènsies, les camèlies, les begònies...
Plantes delicioses, literalment
Tenir una mica d’alfàbrega al pati serà un bon recurs per amanir un deliciós plat de tomàquet fresc o una pizza casolana. Tenir un test amb menta serà fantàstic per a una nit de mojitos. Per a la carn a la brasa queda molt bé un toc de romaní, i més si és del pati.
Sistemes d’ombra
En un estiu especialment calorós com aquest, les veles d’ombra són una de les opcions més populars perquè són fàcils d’instal·lar, modernes, econòmiques i protegeixen del sol sense carregar visualment l’espai. A més, es poden posar i treure en un moment. També són molt habituals les pèrgoles i els para-sols. També podem cobrir-nos, nosaltres i les plantes, amb malles de d’ombreig o tancaments naturals, de vímet o canyís.