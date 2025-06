Joan Carles Sunyer (FCS): "El Premi BBVA Sant Joan vol consolidar la literatura i escriptura en català"

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), amb el suport de BBVA, va entregar el passat dimarts al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell el 45è Premi BBVA Sant Joan de literatura. Un premi amb 45 anys d’història i amb gairebé 2.500 obres presentades que, a més, aquest any, la FACC i BBVA amplien amb la creació d’una categoria específica per a escriptors de fins a 35 anys en la seva 46a edició, amb l’objectiu d’impulsar noves generacions de creadors en llengua catalana. El director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, és el secretari del jurat del premi i compta amb una àmplia experiència en l’àmbit cultural i literari.

Quina importància tenen premis com el BBVA Sant Joan per la promoció i consolidació de la literatura catalana?

Entenem que moltíssima. El Premi BBVA Sant Joan va ser instituït per l’Obra Social Caixa Sabadell el 1981 en un moment que la literatura catalana i totes les altres manifestacions culturals tenien una empremta renovada pels nous temps històrics que s’obrien al país. El premi va néixer per aquest motiu: potenciar l’escriptura i la lectura en català. I ara també és prou important donar una empenta a la consolidació de la literatura i l’escriptura en català. Jo entenc que la diversitat de llengües és sinònim de cultura, tolerància i multiculturalitat. És una riquesa cultural que s’ha de preservar i potenciar.

Com és el procés de valoració de les obres per part del jurat?

En el cas del Sant Joan, és prou important el nombre d’originals que es presenten. Des que va passar la covid, el 2021 hi va haver un repunt important i va ser el primer any que es va passar dels 100 originals presentats i s’ha mantingut. Des del 2021 fins al 2025 s’han presentat més de 100 originals a cada edició. Arriben les obres en una data límit; els originals passen a un comitè lector que fa una primera tria i a nivell de coordinació es fa una selecció d’aquesta primera tria i es passa al jurat, que llavors fa la seva valoració. Després es fa una reunió presencial entre els membres del jurat, en què posen sobre la taula les preferències de cadascú i es vota d’una manera clara i transparent.

Per mi el més important del Premi BBVA Sant Joan és la independència i transparència del jurat. Des de la seva creació l’any 1981 ha tingut absoluta llibertat per triar aquella obra que creia que, per mèrits de l’original, tenia més mèrits per endur-se el guardó. I dintre del jurat hi ha hagut figures importantíssimes com Pere Gimferrer, Joan Perucho, Jordi Sarsanedas, Carme Riera… personalitats de referència en el món literari que donen prestigi al premi.

Com ha evolucionat el premi en aquests 45 anys?

El que ha canviat més és en els premiats. Del 1981 al 2015, dels 31 guardonats, només cinc eren dones. I del 2016 al 2025, dels vuit que s’han atorgat –dues edicions van quedar desertes– sis són dones. I el mateix passa amb els membres del jurat. Del 1981 al 2015, 30 membres fixos del jurat eren homes i només hi havia una dona. I del 2016 al 2025, dels set membres fixos del jurat, tres són dones. I també ha crescut la presència femenina en els textos originals que s’han presentat. I els quatre darrers anys han guanyat quatre dones: Aida Sunyol, Alba Gómez Gabriel, Marta Marín-Dòmine i Roser Caminals.