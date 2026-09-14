Com fer destacar una marca en un esdeveniment corporatiu a Barcelona

Barcelona és un dels grans punts neuràlgics de l’activitat firal, congressual i corporativa del país. Al llarg de l’any, la ciutat acull congressos internacionals, presentacions de marca, jornades professionals i esdeveniments d’empresa en hotels, restaurants, recintes firals i espais polivalents preparats per rebre assistents d’arreu del món.
Això ha afavorit que, al seu voltant, el Vallès hagi consolidat un teixit d’empreses especialitzades a donar servei al sector dels esdeveniments, també en àmbits com la comunicació visual. En aquest context, firmes com Festivat ajuden a convertir el nom d’una empresa, un missatge o una celebració corporativa en lletres grans, logotips amb volum i elements visuals pensats per destacar dins de l’espai.
Quan la identitat de marca pren forma
La demanda d’elements personalitzats ha crescut a mesura que les empreses han començat a cuidar més la manera com es presenten en fires, congressos, convencions i celebracions corporatives. Ja no n’hi ha prou amb portar unes targetes impreses, uns fullets o una pantalla amb el nom de l’empresa: moltes marques busquen peces capaces de reproduir la seva identitat visual en gran format, projectar presència i mantenir un acabat coherent amb el seu estil i la seva filosofia.
I és en aquest marc on les lletres de porexpan s’han convertit en una solució especialment pràctica per a esdeveniments temporals. Permeten fabricar noms d’empresa, sigles, logotips o missatges de gran format amb un pes controlat, cosa que facilita el transport i el muntatge sobre escenaris, entrades o zones de gran afluència de públic.
En aquest tipus de projectes, la proximitat del proveïdor també té un paper important. Moltes empreses que participen en esdeveniments a Barcelona prefereixen encarregar les seves lletres de gran format a tallers de la zona, ja que són peces voluminoses i el transport des d’altres punts pot encarir innecessàriament el projecte. Alhora, quan els esdeveniments se celebren en altres ciutats, aquest tipus de peces lleugeres també poden preparar-se per ser enviades a diferents punts d’Espanya. En aquests casos, és encara més important ajustar el disseny, les mides i l’embalatge perquè el conjunt s’adapti a les dimensions permeses per les empreses de transport o paqueteria.
Cada esdeveniment demana una solució visual diferent
No tots els elements han de complir el mateix paper. En una fira, unes lletres grans poden donar cos a l’estand i fer que la marca es reconegui entre altres expositors. En un congrés o una conferència, poden acompanyar l’escenari, donar presència als ponents i reforçar el nom de la jornada sense distreure del contingut principal. En una presentació de producte, poden ajudar a centrar la mirada en allò que es vol destacar.
També hi ha muntatges amb una funció més pràctica: indicar una zona, presentar una sala, marcar un punt de benvinguda o fer més clar un missatge. I en jornades internes, activitats de team building, aniversaris corporatius o sopars d’empresa, les lletres grans poden tenir un paper més emocional, perquè creen un punt de trobada i donen identitat a la celebració.
Fabricació a mida per adaptar-se a cada marca
Cada marca té una identitat, una història, una imatge pròpia, unes tipografies i fins i tot unes formes i colors que fan únic el seu logotip. La clau és aconseguir que aquest disseny passi del pla gràfic a lletres 3D, capaces de mantenir-se estables durant tot l’esdeveniment.
En aquest procés, la combinació entre maquinària i equip humà és clau. La tecnologia CNC permet tallar formes amb precisió i adaptar cada peça a les mides necessàries, però el resultat final depèn també de la mirada del taller: revisar proporcions, ajustar detalls, preparar els acabats i assegurar que l’element tingui presència sense perdre coherència amb la marca. No es tracta només de tallar lletres, sinó d’interpretar un disseny gràfic i portar-lo a un format físic capaç de funcionar dins d’un espai real.
Per això, les lletres tridimensionals poden estar ben fabricades i, tot i així, perdre força si no està ben plantejada dins de l’espai. Un dels errors més habituals és escollir unes mides massa petites per a la distància real de lectura o, a la inversa, fabricar unes lletres massa grans per a la zona disponible. També pot passar que hi hagi massa elements al voltant, que el missatge sigui massa llarg, que el color no tingui prou contrast o que el logotip no respiri bé dins del conjunt.
Quan la marca continua present després de l’acte
Les lletres grans i els logotips corpòris no només tenen impacte mentre dura l’esdeveniment. Quan estan ben pensats i ben ubicats, també queden en el record dels assistents i apareixen de manera natural en les fotografies, vídeos i continguts que es generen aquell dia.
A més, en molts casos no han de quedar limitats a un únic ús. Es poden conservar per a futures presentacions, convencions internes, recepcions, showrooms o altres muntatges corporatius. Això permet rendibilitzar encara més la inversió en aquest tipus de lletres per a esdeveniments.