El CE Sabadell podria generar 12,7 milions anuals amb el retorn a Segona

L’ascens del Centre d’Esports Sabadell a la Segona Divisió també suposa un canvi rellevant en la seva capacitat de generar activitat econòmica, ocupació i retorn fiscal tant per a la ciutat com per al conjunt del territori. Així ho posa de manifest l’estudi presentat recentment “El futbol que mou Barcelona”, elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i 2Playbook, que identifica el club arlequinat com un exemple de l’impacte que pot tenir el salt de la Primera Federació al futbol professional.
L’informe defensa que la diferència entre competir a la tercera categoria del futbol estatal i fer-ho a la segona categoria –Liga Hypermotion– no és només una qüestió esportiva. Es tracta d’un “canvi estructural que transforma el model de negoci de l’entitat i multiplica la seva incidència sobre l’economia local”. De fet, l’informe utilitza el cas arlequinat per estimar aquest escenari i conclou que l’ascens permetria més que duplicar el pressupost anual del club, passant d’uns 3,4 milions d’euros a aproximadament 7,1 milions d’euros.
Aquest increment dels recursos té una traducció directa sobre la riquesa generada. Segons els càlculs de l’estudi, el CE Sabadell passaria de generar 5,2 milions d’euros anuals de valor afegit brut a produir-ne 12,7 milions d’euros. Això significa multiplicar per 2,4 la seva contribució econòmica al territori. Paral·lelament, l’impacte sobre l’ocupació també experimentaria un salt notable, passant dels 92 llocs de treball equivalents a jornada completa als 236, és a dir, un increment de més del 150%.
La clau d’aquest canvi es troba en els drets audiovisuals. Segons el document, els clubs de categories federatives perceben menys de 200.000 euros anuals per aquest concepte. A Segona Divisió, l’ingrés mitjà per drets televisius se situa en 7,9 milions d’euros per club, amb una forquilla que oscil·la entre els 5,3 milions i els 8,8 milions en funció de “factors com l’històric esportiu i la implantació social”. Un augment de més de trenta vegades que modifica completament l’estructura financera de l’entitat.
La repercussió també arriba a les administracions públiques. L’estudi estima que el retorn fiscal associat al CE Sabadell passaria d’un milió d’euros anual a quatre milions. Aquesta recaptació procedeix principalment de les cotitzacions a la Seguretat Social, les retencions de l’IRPF i l’IVA derivat de l’activitat econòmica que genera el club.