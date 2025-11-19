Encara hi ha molta bona gent

Normalment en aquesta secció apareixen notícies de queixa i denúncia. En aquest cas, al contrari, és un agraïment a ciutadans de Sabadell que han estat exemplars. He perdut dos cops la cartera (amb carnets, targetes i efectiu) pels carrers de la ciutat de Sabadell: la primera va ser fa un any aproximadament i l’altra el dia 10 de novembre. En els dos casos, l’he recuperada amb tot el seu contingut.\r\n\r\nEl primer cop va ser a través de la Guàrdia Urbana, que em va trucar a casa quan encara jo ni m’havia adonat que unes hores abans l’havia perduda i, per tant, desconec el bon ciutadà que la va fer arribar a la policia. En el segon cas, varen ser dues noies joves molt amables que me la van retornar l’endemà a casa directament i com a mínim els vaig poder donar les gràcies personalment.\r\n\r\nSoc conscient que he estat molt afortunat que en les dues ocasions hagi pogut recuperar la cartera íntegrament. Amb aquest escrit vull fer un agraïment públic a aquestes bones persones i per extensió a totes les que actuen amb civisme.\r\n\r\n \r\n