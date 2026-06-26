El que ha patit el grup de música Fades és de traca. Un grup queer que canta en llengua catalana, que defensa la cultura catalana i la diversitat sexual, pateix agressions verbals i violència a pràcticament a cada concert que fa. Insults, llançament d’objectes... I a Vilassar de Mar el passat 23 de juny, van haver de parar de cantar fins a 3 vegades, fins que es van cancel·lar l’espectacle. És el tercer concert (de 10) de la nova gira que pateixen agressions per part del públic.
Aquest és l’odi que s’amaga rere comentaris ofensius, dels que ‘només es fan a casa’, dins de la intimitat del nucli familiar, rere la llibertat d’expressió i merdes que surten de la boca dels racistes, dels homòfobs, dels curts de mires...
Un odi i unes amenaces que el grup de música fa molt temps que aguanta a xarxes, per ser queer i cantants en llengua catalana. L’auge de l’extrema dreta és això, acabar patint la violència que es fomenta a través de discursos d’odi de partits polítics, influencers de pacotilla i gent de carrer amb converses de bar i cigaló. I el que més por fa és el que es creuen els adolescents, alguns molt més grandets i quatre velles i vells que no recorden el passat feixista que van patir no fa tants anys.
Les notícies falses, els tuits incendiaris i reels manipulats acaben desembocant en aquestes conductes als concerts, la punta de l’iceberg de tot allò que s’ha anat cultivant a poc a poc. I ser racista o homòfob no només implica consumir comptes de TikTok i Instagram i creure’s els missatges... és també fer comentaris a taula davant dels teus nets i netes com ara: panxitos, bolleres, moros, marieta... perquè aquestes criatures si veuen que els seus adults de referència tracten la diversitat sexual, corporal o cultural d’aquesta manera, acaben per validar una conducta errònia només pel fet de veure que qui els defensen es fa anomenar “els qui més t’estimen en aquest món”. Doncs saps qui? Algú que no m’inculqui l’odi.
Fades, el meu escalf!