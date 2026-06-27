Un porter d’extrema dreta: que l’expulsin

Fins i tot el darrer esquimal s’ha assabentat que al CE Sabadell tenim un porter molt curt de gambals. El capsigrany ha fet un gran mal a la ciutat. Per un dia teníem una gran alegria per celebrar i va un capsot i ho espatlla fent-ho, a més, viral. De qui és culpa? En primer lloc, d’Isabel Díaz Ayuso, que va cridar “hijo de puta” a Pedro Sánchez ni més ni menys al Congrés dels Diputats. I ella, en comptes de demanar disculpes, s’hi va recrear afi rmant que havia dit “me gusta la fruta”. I li van riure les gràcies tots els del PP i centenars de periodistes (diem periodistes a qualsevol a sou d’un fons voltor). El feixisme és així, pot insultar a tort i a dret i no passa res. I quan algú s’enfada i respon, diuen que hi ha polarització. Sempre hi ha algun tòtil que es fa equidistant. Entre el feixisme i l’antifeixisme no hi ha un terme mitjà.
Però anem al porter del Sabadell. Diego Fuoli, nascut el 1997, va cap a la trentena. No és un pipioli. En total, ha viscut a la ciutat uns dos anys. No sap res de la ciutat on viu. Li ho explico, Sabadell és una ciutat d’esquerres antifeixista. El que ell representa signifi ca a les eleccions espanyoles menys del 20%. L’altre 80% han fet president Pedro Sánchez. El mateix PSC treu quasi el 40% dels vots. A les municipals el PSC aconsegueix el 46% i els seus només l’11%. Tot l’altre 89% està en contra del que va pensar i incitar a dir. O sigui que Diego Fuoli no té la més petita cultura per saber el que es pot dir i el que no. I ho fa davant de l’alcaldessa, Marta Farrés. Moltes llums no té aquest individu. Cal criticar també els imbècils que a la plaça li van seguir la bretolada. No m’imaginava que hi hagués tants sabadellencs idiotes.
Davant el merder que s’ha muntat, el jugador fa el típic comunicat que en realitat encara fa emprenyar més: “Me dirijo a todo aquel que se pudiera sentir ofendido...” A veure, s’ha sentit ofesa tota la ciutat, el 90% de la població és gent educada a qui no li agrada insultar a ningú. Però el gamarús continua: “Me pareció una gracieta sin maldad, se ha convertido en una bola gigante” A veure, no és una “gracieta” i és maldat animar a dir “fi ll de puta” al president de govern. I torna a dir “empañar con una tontería”. És tan ximple que no s’adona que no és una “tontería”, animar a l’insult és un atemptat contra la llibertat i la democràcia.
Però és clar, si un jutge pretén retirar el passaport a la dona del president de govern per uns delictes que s’ha inventat i el CGPJ només reacciona per les acusacions a la Policia Nacional, què en podem esperar? Retirar el passaport per humiliar la dona del president del govern els sembla normal.
El PP de Sabadell ha fet un comunicat lamentable, per al PP és el mateix ser independentista que dir fi ll de puta. Es van acostumar a insultar dient que érem colpistes i sediciosos i ara no entenen que responem a un insult més. Quin nivell cultural que tenen aquesta gent. Per sort, mai als darrers 40 anys han governat i fent-ho així no governaran els propers 40.
En fi , el que seria lògic seria que el CE Sabadell, el seu propietari, Adam Rothstein, i el president, Pau Morilla-Giner, expulsessin el porter de l’equip. La millor pedagogia que es pot fer és dir als nens que si et comportes sense educació i com un energumen seràs expulsat de la feina. L’innombrable no sap ni l’himne: ni honora al Sabadell, ni honora a la ciutat.