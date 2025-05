Festa Major de la Concòrdia 2025: consulta les activitats i les novetats

El barri de la Concòrdia de Sabadell celebrarà del 23 al 25 de maig una Festa Major farcida d’activitats per a tots els públics i amb nombroses novetats que aposten per la memòria històrica, la cultura de proximitat, la inclusió i la cohesió veïnal. Com a preludi, el dimecres 22 de maig tindrà lloc una xerrada de la Fundació Bosch i Cardellach sobre “Sabadell a la dècada de 1930: de la República a la dictadura”, una proposta per “no oblidar el passat i reforçar la memòria col·lectiva”, explica Francisco Martínez, president de l’Associació de Veïns de la Concòrdia.

Una de les grans novetats d’enguany és el pregó inaugural, que per primer cop comptarà amb la participació de l’equip femení de waterpolo del Club Natació Sabadell. “És una manera de donar visibilitat i reivindicar l’esport femení”, destaca Martínez. Aquest pregó marcarà l’inici oficial d’un cap de setmana festiu intens i molt divers.

Una programació amb novetats i tradició

El divendres 23 hi haurà teatre gratuït, poesia, cinema a la fresca i concerts. Entre les novetats, s’estrena un taller de sabons amb olis essencials, amb inscripció prèvia, i un taller de polseres impulsat pels Serveis Socials del barri. A la nit, el grup Aura —coordinat per la Coordinadora de Músics de Sabadell— posarà la nota musical.

Dissabte 24 destaca per la segona edició dels jocs de taula i rol amb l’entitat “El Refugio del Sátiro” i una nova activitat: una exhibició de futbol americà i futbol flag a càrrec dels “Rookies” de Barberà, en una clara aposta per obrir el barri a nous esports. A més, hi haurà una plantada de gegants —amb la presència dels gegants oficials de Sabadell per primera vegada—, una cercavila pels carrers del barri i una mostra d’entitats.

A la nit, la festa s’elevarà amb un sopar popular amb concert simultani de Marc Anglarill i la gran revetlla de l’orquestra Orgue de Gats. El sopar tindrà un preu de 12 euros, amb opció de fideuà de peix o vegetariana, i un aforament ampliat fins a 360 comensals. “Volem que grups d’amics, famílies i veïns puguin compartir aquest moment sense haver de buscar lloc en un restaurant”, afegeix Martínez. Els tiquets es poden adquirir ja a l’oficina de l’associació de veïns.

Diumenge familiar i artesanal

El diumenge 25 arrencarà amb la tradicional sardinada popular i activitats pensades especialment per a famílies i públic infantil: tallers de dibuix i pintura, pintacares, ecotallers patrocinats per SMATSA, i un contacontes de l’editorial El Pirata, un projecte de proximitat del barri de Can Oriac. A més, per primera vegada s’instal·larà una fira d’artesania, recuperant una proposta que feia més de cinc anys que no es veia a la Concòrdia.

La jornada es tancarà amb un concert de la Banda de Música de Sabadell, la cantada d’havaneres amb rom cremat i el lluïment de foc a càrrec de les Forques de Can Déu i Drac Antonot.

Una festa feta amb il·lusió i talent local

La imatge gràfica de la festa d’enguany ha anat a càrrec de Maria Vivar, artista del barri i monitora de dibuix, que també liderarà un dels tallers infantils. A més, l’Associació de Veïns posarà a la venda llibretes amb il·lustracions seves —algunes inèdites— a un preu de 7 euros.

Algunes de les novetats

- Pregó a càrrec de l’equip femení de waterpolo del Club Natació Sabadell: És la primera vegada que es dona protagonisme a un equip esportiu femení local per inaugurar la festa. Reivindica l’esport femení i els valors d’esforç i comunitat.

- Xerrada històrica com a acte previ (22 de maig). Una activitat de memòria històrica, organitzada amb la Fundació Bosch i Cardellach, sobre Sabadell als anys 30.

- Taller de sabons amb olis essencials

- Exhibició de futbol americà i futbol flag amb els Rookies de Barberà

- Recuperació de la fira d’artesania, feia cinc anys que no es feia.

- Nou format del sopar popular amb concert simultani: aforament ampliat i dues opcions de menú (fideuà de peix o vegetariana), mentre es gaudeix de música en directe.