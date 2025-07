Associació de Veïns de la Creu de Barberà: “Estem en un moment de tensió social”

Davant dels aldarulls i dels incidents viscuts aquests dies al barri, l’entitat veïnal ha expressat la seva preocupació pel clima de crispació i pel tractament polític que s’està fent de la situació. Ho fa mitjançant un comunicat emès aquest diumenge 6 de juliol, on s’identifiquen les problemàtiques i es mostra la seva posició.

“Ens trobem socialment en un moment de tensió, en què sovint els objectius polítics prevalen per sobre de les necessitats de la ciutadania”, ressalta el comunicat, que també adverteix dels efectes que poden causar determinats discursos en els joves del barri i en col·lectius vulnerables.

En relació amb l’augment de les ocupacions, l’associació reconeix les dificultats que pateixen moltes persones per accedir a un habitatge, però remarca que “aquesta situació il·legal no ha d’impedir exigir als ocupants civisme i respecte cap als veïns”. També reclamen mesures realistes per part de les administracions per evitar que el conflicte empitjori.

Tot i conèixer les limitacions amb què treballa la policia, l’entitat reclama igualment “un canvi de paradigma en el model policial” amb l'objectiu de millorar la sensació de seguretat i evitar l’escalada de la violència.

Lamenten profundament la imatge que s’està projectant del barri, associada al creixement de la delinqüència i la degradació, i asseguren que aquests fets no haurien de definir la Creu de Barberà. En canvi, proposen que serveixin per “fomentar la unió veïnal i el treball conjunt per vetllar per la seguretat”.

Finalment, conclouen: "Fem una crida a les entitats públiques pertinents per la redefinició de les polítiques públiques d'okupació i de foment de la convivència veïnal".