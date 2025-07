El col·lapse d'una teulada al barri de Sant Oleguer deixa dos ferits

Els Bombers han hagut d'actuar el matí d'aquest diumenge 6 de juliol, quan han rebut l'avís a les 7.42 h del col·lapse parcial de la coberta exterior d’una casa al carrer de Bad Vöslau, al barri de Sant Oleguer, concretament a la zona coneguda com les Cases de Cal Garcia.

El despreniment ha provocat la caiguda del fals sostre dins d’una habitació, on hi havia dues persones que han quedat semiatrapades. Afortunadament, han pogut sortir pels seu propi peu i han estat ateses com a ferits lleus. Han estat traslladades a l’Hospital Parc Taulí, tot i que no presentaven lesions greus.

L`actuació dels Bombers a les Cases de Cal Garcia

Dani Sánchez (Cedida)

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions de Bombers, que han procedit al desallotjament preventiu de dues cases. El tècnic municipal ha fet una inspecció de l’estructura. Finalment, s'ha determinat que, al número 4, els ocupants podran continuar vivint a la planta baixa, però no a la planta superior, que ha quedat afectada i no serà habitable fins que es trobi una solució estructural. El número 2, en canvi, ha estat completament desallotjat.