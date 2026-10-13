FOTOS | Les pluges provoquen esllavissades al riu Ripoll

Les pluges de les darreres setmanes han afectat l'entorn del riu Ripoll. Especialment, en el tram del Camí del riu entre el gual de Can Bages i el torrent de Ribatallada a causa de les esllavissades que l'aigua va provocar als talussos del bosc de Can Deu.
En aquest punt s'ha acumulat fang, arbres i vegetació que han deixat pràcticament impracticable el camí, que uneix Sabadell i Castellar i és una ruta habitual de persones que surten a caminar, córrer amb bicicleta o accedeixen a les diferents hortes. Tanmateix, les restriccions per la pesta porcina africana continuen actives i restringeixen l'accés al medi natural.
Aquest succés ha esborrat part de les millores que s'han fet al llarg d'aquest any, precisament, en aquest tram de la llera del riu. En els darrers mesos, tant l'Ajuntament de Sabadell, amb uns 335.000 euros, com el Consell Comarcal (151.000 euros), han dut a terme diverses actuacions. Les de l'ens comarcal, precisament, són les que han patit afectacions en el tram de Can Bages, que és on s'havia compactat el paviment i instal·lat malles protectores i tanques de fusta en alguns talussos per evitar esllavissades, cosa que s'ha produït en alguns punts.
La Plataforma en defensa del riu Ripoll ha lamentat en un comunicat aquest succés, i reclama novament que no s'apliqui l'MPG-132, la modificació d'usos del riu Ripoll que amplia els tipus de negocis que es poden instal·lar en les indústries de l'entorn fluvial per revitalitzar la zona. Des de la plataforma apunten que les conseqüències de les darreres pluges torrencials són "una mostra més de la capacitat destructora de l’aigua i que l’àmbit dels rius, especialment del riu Ripoll, són estructures dinàmiques en constant transformació, precisament pels efectes de l’aigua en els talussos". L'entitat anuncia que sol·licitarà la convocatòria urgent de la Taula del Rodal per poder abordar aquesta situació i saber quines actuacions hi ha previstes per reparar els danys i minimitzar els riscos per les persones.