Sabadell en Comú proposa crear un títol de transport específic per Festa Major

Sabadell en Comú proposa crear un títol de transport específic pels dies de Festa Major a partir de l'any que ve. La formació ha anunciat aquesta proposta en un esmorzar amb militants i simpatitzants aquest dissabte, 5 de setembre, celebrat als Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. El portaveu i regidor dels comuns a la ciutat, Joan Mena, ha estat acompanyat del diputat de Catalunya en Comú al Parlament Lluís Mijoler.
La T-Festa Major permetria desplaçar-se amb autobús per Sabadell de forma il·limitada durant els dies de la celebració, amb un cost de tres euros. Idealment, ha apuntat Joan Mena, aquest títol també hauria de permetre utilitzar tots els mitjans de transport que habilita l'ATM a través de la T-Mobilitat, de manera que s'incloguin els autobusos interurbans i, també, els FGC, que aquests dies ofereixen servei nocturn ininterromput. "És un títol que volem que faciliti la utilització del transport públic per part del màxim nombre de ciutadans possible", ha remarcat el sabadellenc.
Segons el regidor, l'objectiu de la proposta és contribuir a la reducció d'emissions, donant eines a la ciutadania perquè no depengui del vehicle privat, alhora que es facilitarien els desplaçaments d'anada i tornada als epicentres de la Festa Major, com l'Eix Macià, on es duen a terme els concerts, hi ha més aglomeracions i més dificultat per trobar aparcament. Enguany, Sabadell també torna a comptar del 4 al 7 de setembre amb el bus urbà nocturn. Són les línies N1 i N4, amb servei de parades intermèdies sota demanda.
El diputat Lluís Mijoler ha comentat que "hem d'afavorir aquesta mobilitat" perquè el dret a la mobilitat, ha dit, és indispensable per anar a treballar o a un centre sanitari, però també per gaudir de l'oci. Alhora, ha coincidit amb Mena en la importància d'adaptar les ciutats al canvi climàtic i les seves conseqüències. L'habitatge i, concretament, ampliar el parc de lloguer social amb preus mensuals d'uns 420 euros és una altra prioritat de la formació, així com treballar per reduir les llistes d'espera a la sanitat pública.
Tanmateix, la trobada amb militants ha servit per arengar la militància a fer front a l'auge de l'extrema dreta, a Sabadell i arreu. Joan Mena assegura que "hem d'activar tota la maquinària per continuar sent la veu de la gent treballadora en aquesta ciutat, a Catalunya i a tot l'Estat" perquè "no fer passos enrere és una prioritat" ja que "no és que el feixisme estigui a punt d'arribar. Ja el tenim aquí amenaçant i dient que retallarà drets".