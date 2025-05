El jardí de la torre d'en Feu, un bé cultural d'interès nacional?

L'Associació Cultural Can Feu vol que el jardí que envolta la torre d'en Feu sigui declarat bé cultural d'interès nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya i obtingui la mateixa categoria que l'edifici, que l'any 2024 va ser declarat BCIN a instàncies de l'associació local. Des de l'organització asseguren que la petició l'ha de fer la propietat del terreny, l'Ajuntament de Sabadell, i per instar-lo a fer-ho l'associació presentarà una moció al ple municipal de maig, previst per dilluns 26, tal com ha anunciat en una roda de premsa aquest dilluns a la plaça de Sant Roc, davant del consistori.

El jardí es va plantar entre 1886 i 1901, té una superfície d'una hectàrea –uns 10.000 metres quadrats– i el vocal de l'associació Aleix González argumenta que protegir-lo més permetria obtenir més subvencions per recuperar-lo. "Ara no queda res, però era molt bonic, era de la mateixa tipologia que el jardí anglès, romàntic, amb una gruta subterrània amb un aquari, etc. Tenim coses en aquest jardí que no hi són al Laberint d'Horta, per exemple".

Jardins de la Torre d`en Feu

Cedida (Associació Cultural Can Feu)

González creu que disposar de nou d'aquest jardí seria un bon atractiu que la regidoria de Turisme podria publicitar i donar a conèixer. El sabadellenc subratlla que "el castell és bonic, però el jardí era espectacular". Tenia unes 200 espècies botàniques, arcs, escultures, parterres, escalinates, baranes, sortidors. "Era com el Laberint d'Horta, però més petit", defensa el vocal de l'associació. El sabadellenc apunta que "hem de començar a mirar el nostre patrimoni i veure que nosaltres també som una ciutat bonica, que es pot millorar, per això estem fent aquesta moció". El cost de recuperar el jardí el calcula entre 1 i 1,5 milions d'euros, que creu que es podria fer per fases.

L'Associació Cultural Can Feu remarca que obtenir el reconeixement de BCIN permetria que l'Ajuntament sol·licités subvencions d'altres administracions supramunicipals per rehabilitar-ho i recuperar-ne l'ús. Uns treballs que voldrien fer en paral·lel a la recuperació de l'edifici, on esperen que en els pròxims mesos comencin les primeres obres de consolidació estructural. El 2019 el projecte va ser el segon més votat en el procés participatiu Construint Ciutat, però no es va dur a terme.