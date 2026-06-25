The Tyets, Ginestà o Fetus en un cap de setmana ple de festa al Vallès

Ha arribat l’estiu i es nota. Les Festes Majors omplen d’activitats els carrers, amb propostes en forma de concerts i cultura popular. Sant Cugat es vesteix de gala a partir d'aquest dijous. Polinyà i Barberà viuen les prèvies als dies grossos de la celebració, que arribarà la setmana que ve.
Sant Cugat
Festa Major 2026
Data: del 25 al 29 de juny
Detalls: Sant Cugat celebra fins al 29 de juny la seva Festa Major, amb més d’un centenar d’activitats programades i la participació d’una gran diversitat d’entitats del municipi. Ginestà, The Tyets i Fetus són els caps del cartell musical d’aquesta edició. Entre les activitats principals de cultura popular destaquen el seguici d’inici i el pregó inaugural, cercaviles, castells, gegants i correfocs. Alguns dels moments més icònics són la Festa de l’Aigua i l’Estovallada familiar.
Polinyà
Prèvia de Festa Major
Data: del 26 al 28 de juny
Detalls: La Festa Major de Polinyà serà del 3 al 6 de juliol. Abans, però, aquest cap de setmana l’agenda s’omple de plans. Demà, a les 22 h, l’Associació de Comerciants porta el cinema a la fresca a la plaça de la Vila amb la projecció de ‘Mufasa, el rei lleó’. A més de la pel·lícula, hi haurà food trucks, crispetes, inflables i música. Dissabte, a les 21:30 h, arriba el Festival Body & Soul, un espectacle obert a tothom. Una nit de ritme i emoció a la plaça de la Vila. L’endemà al matí, a partir de les 10 h, el Club Ciclista de Polinyà organitza la Pedalada Popular, un recorregut de 6 km pels carrers del municipi per a grans i petits. La sortida és a les 10:30 h i les inscripcions s’obren a les 10 h. A les 12 h, la plaça de la Vila viurà la Festa de l’Escuma. A la tarda, a partir de les 19 h i als Plataners, arriba el Tardeo Queer LGTBIQ+, amb l’espectacle de cabaret Cabagante —la proposta de Caballota i Divagante que combina humor i veu en directe— i un DJ Set Queer a càrrec de DJ Mairo per tancar la nit.
Cerdanyola
Comerços al carrer
Data: 27 de juny
Detalls: Cerdanyola celebra dissabte una nova edició de Comerç al Carrer, una jornada que transformarà diversos eixos comercials de la ciutat en espais plens d’activitat, promocions i propostes lúdiques. La iniciativa, organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de Cerdanyola Comerç i Serveis, comptarà amb la participació d’una quarantena d’establiments comercials. Al llarg del dia, els carrers acolliran una programació variada amb activitats familiars, tallers i propostes participatives. Entre les activitats hi haurà jocs d’aigua, laberints familiars, jocs de fusta gegants, pintacares, jocs de taula, tallers creatius i diferents experiències vinculades al benestar i la salut.
Barberà
Prèvia de Festa Major
Data: 27 i 28 de juliol
Detalls: Barberà comença a escalfar motors abans de l’inici oficial de la Festa Major –del 3 al 6 de juliol– amb diverses activitats prèvies aquest cap de setmana. Dissabte, a les 19 hores, la plaça de la Vila viurà la Festa Pre-XIRI. Un correbars popular amb Always Drinking Marching Band. A continuació, música en directe i discjòquei. Diumenge, a les 17 h, l’indret acull una Tarda de gegants i capgrossos.