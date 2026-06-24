El nou Esclat obrirà abans de tancar l’any

El nou Esclat que Bon Preu construeix a la Rambla Ibèria de Sabadell obrirà les portes en el darrer quadrimestre, abans del 2027, segons va informar la companyia. El projecte, actualment en execució, suposarà l’arribada del tercer hipermercat Esclat a la ciutat i es convertirà en el més gran dels que la companyia catalana té actualment a Sabadell. El nou establiment comptarà amb un aparcament subterrani per a més de 200 vehicles al carrer de Pau Claris. Amb la construcció del nou Esclat es faran diverses modificacions en la mobilitat d’aquesta zona, després d’un estudi de mobilitat que en va endarrerir l’inici de les obres, diversos mesos.
S’habilitarà una sortida addicional del supermercat pel carrer de Frederic Soler, així com l’habilitació d’un segon carril al carrer de Pau Claris, entre la rambla d’Ibèria i el carrer de Frederic Soler. Alhora, també es modificarà el sentit de circulació del carrer de Permanyer, entre els carrers de Pau Claris i Riu-sec, que implicarà l’ordenació de la prioritat de la cruïlla d’aquests dos carrers.
Previsiblement, amb la posada en marxa de la superfície d’alimentació, el nou espai generarà una seixantena de nous llocs de treball, si es té en compte que en la darrera obertura d’un supermercat de la companyia, al carrer Brutau, se’n van generar més de mig centenar.
Aquest serà el tercer Esclat a Sabadell, després de les obertures de l’empresa catalana en poc menys de set anys, i d’invertir diverses de milions d’euros a la ciutat, serà el més gran dels tres, amb una única planta de superfície. Més de 5.000 m2 situat en una de les principals artèries d’entrada i sortida de la ciutat, i per on diàriament circulen més de 10.000 vehicles.
A més de l’obertura de Sabadell, el Grup Bon Preu planifica obrir de cara a l’últim quadrimestre de l’any (setembre-desembre) un Esclat a una de les vies d’entrada de Castellar del Vallès.