Més d'un centenar de pisos socials nous per a gent jove a Sant Cugat

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Generalitat han arribat a un acord per construir 110 pisos de protecció oficial, majoritàriament per a gent jove. La previsió és aixecar-los al sector Can Vasconcel, per a la qual es preveu iniciar la tramitació urbanística del planejament la pròxima tardor.

Segons el consistori, el procés urbanístic s'enllestirà durant el 2026. L'alcalde, Josep Maria Vallès, celebra l'acord per facilitar pisos a la gent jove "i poder retenir talent, arrelament i vitalitat". L'ordenació de Can Vasconcel, la colònia Duran i Can Menta va començar el mandat passat i l'acord d'aquest dijous permet donar forma als 8.114 metres quadrats de sòl que té la Generalitat.

El Govern català destaca que l'operació de Sant Cugat s'emmarca en el pla de construcció de 50.000 nous habitatges fins el 2030 en col·laboració amb les administracions locals.