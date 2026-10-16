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A presó tres multireincidents molt actius a Ripollet

Ripollet

El consistori confia que l'ingrés entre reixes permetrà atenuar la conflictivitat als carrers

  • Un cotxe de Mossos, a la zona on s'ha produït l'apunyalament a Ripollet -
Publicat el 16 d’octubre de 2026 a les 16:36
Actualitzat el 16 d’octubre de 2026 a les 17:28

Ripollet viu un increment de criminalitat als carrers aquest 2026. Aquesta setmana, tres de les persones multireincidents amb més activitat delictiva a la localitat han passat a disposició judicial i han ingressat a la presó. El consistori confia que aquesta actuació "tindrà un impacte directe en la seguretat i la tranquil·litat dels veïns del municipi". L'Ajuntament assegura que continua treballant, en coordinació amb els cossos de seguretat, per prevenir els delictes, donar resposta a les preocupacions de la ciutadania i garantir un entorn segur per a totes les persones.

 

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