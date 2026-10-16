ARA A PORTADA
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Sabadell Hi haurà judici oral contra Santi Laiglesia pel crim d'Helena Jubany Albert Acín Serra | Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Protecció Civil activa una alerta per la previsió de pluges durant el cap de setmana J. C. P.
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Esports "Volem guanyar els italians com sigui": dos jugadors del CN Sabadell, al primer torneig internacional de Waterpolo Ability Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Dos dies sense llum a dos blocs de Sabadell després de detectar corrent elèctrica a l'aigua: "Som 40 famílies afectades" Marta Ordóñez
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A presó tres multireincidents molt actius a Ripollet
Ripollet
El consistori confia que l'ingrés entre reixes permetrà atenuar la conflictivitat als carrers