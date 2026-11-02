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Jutgen un home per un atracament amb navalla a Ripollet

Ripollet

El fiscal demana per a l'acusat la pena de set anys i sis mesos de presó

  • L'entrada pnicipal de l'Audiència Provincial de Barcelona
Publicat el 02 de novembre de 2026 a les 09:47

La secció vuitena de l'Audiència Provincial de Barcelona jutja divendres, a partir de les deu del matí, una persona acusada d'un delicte de robatori amb violència. Els fets van ocórrer a Ripollet l'any 2025. Segons el fiscal, l'acusat es va acostar a la víctima, que es trobava en la via pública, i, després d'ensenyar-li un ganivet, li va sostreure la cartera. El fiscal demana per a l'acusat la pena de set anys i sis mesos de presó.

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