La màgia s'escriu en femení a Ripollet: "És molt important per crear referents"

La vareta i el barret de copa no són només cosa d'homes. Amb aquesta premissa, desembarca a Ripollet la desena edició del DAMA, un festival internacional de màgia protagonitzat per dones magues. "Té quatre compromisos: donar suport al treball de les dones magues i reconèixer el seu talent; defensar una educació i formació sense sexisme; fomentar la participació de les magues; i contribuir a un futur no sexista. I una cosa també molt important: crear referents. Quan una nena veu una dona fent màgia a l'escenari, pot imaginar-se a ella fent-ho", resumeix al Diari la directora del certamen, Teia Moner. La presentació s'ha fet aquest dijous amb representació institucional del consistori, encapçalada per l'alcalde, Luis Tirado, a més de coordinadors i membres de l'equip de treball del festival.
La iniciativa va sorgir el 2006, amb diferents edicions celebrades a Terrassa. Després d'una aturada temporal, el 2019 va tornar a Premià de Dalt. La pandèmia va frenar novament la proposta, que ara aterra al Vallès Occidental. El 13, 14 i 15 de novembre, hi haurà una nova represa amb energies renovades. Seran tres dies de programació professional, gala internacional, sessió golfa, activitats per a tots els públics i memòria visual de la trajectòria del format artístic. "A la sessió golfa ens unirem mags i magues, aficionats i professionals. No és un festival de dones que no compta amb els mags. Ells també col·laboren amb nosaltres", referma Moner.
Cartell de luxe
Lola Mento, Calista Sinclair, Gneis i Maga Gisell protagonitzaran la gala de dissabte. Completaran el cartell Martyn Ghabry, Laura Guiteras, Maga Psiquelady i Enric Magoo. "És una visió molt interessant sobre la igualtat de gènere. Quan em va dir que volia comptar amb mi, acabava de fer la transició de gènere. En aquest sentit, m'emociona que la Teia tingui aquesta visió feminista i transfeminista. És molt significatiu. El festival neix perquè no hi hagi discriminació per motiu de gènere i és emocionant que ella faci aquesta aposta", s'enorgulleix Gneis.
La tria de Ripollet no és casualitat. El municipi manté un lligam històric amb l’il·lusionisme a través de la figura de Jaume Sariol Ricart, nascut a la localitat l’any 1904 i conegut artísticament com el Cavaller Sariol. Des de molt jove, va actuar en festes i celebracions locals i va recórrer diversos indrets de Catalunya amb el seu espectacle. Va participar activament en la fundació de l’Agrupació Cultural i Recreativa de Ripollet, l’any 1934. La Guerra Civil va interrompre tràgicament la seva trajectòria artística. Ara, la celebració del DAMA vol rescabalar simbòlicament aquell esperit i recuperar el fil de la memòria cultural de Ripollet. La ciutat promet una mirada contemporània i compromesa amb la visibilitat de les dones dins la màgia.
L'entrada als diferents espectacles serà gratuïta, però caldrà reserva prèvia. La cita servirà també per homenatjar May Closa com a Dama Màgica d'Honor per la seva carrera, en un acte al Teatre Auditori del Mercat Vell dissabte a la tarda. Altres activitats es faran al Centre Cultural de Ripollet. "És un festival únic al món", tanca la directora sobre el tarannà genuí de la proposta.