Mor un motorista en un accident a Sant Cugat

Accident mortal a Sant Cugat. El Servei Català de Trànsit ha informat que dimecres al vespre es va registrar un sinistre viari al punt quilomètric 5,7 de la carretera BP-1417 de la localitat vallesana, que va tenir un fatal desenllaç. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.19 h.
Per causes que encara s’estan investigant, hi va haver una col·lisió per envestida amb un turisme i una motocicleta implicats. A conseqüència del sinistre, va morir el motorista. Es tracta d’A.A.N., un home de 29 anys i veí de les Franqueses del Vallès. A més, hi va haver una persona ferida en estat greu que els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar a l’hospital Parc Taulí de Sabadell i dues persones ferides en estat lleu que van ser traslladades a l’hospital de Granollers.
Arran del sinistre, que va obligar a tallar la via fins passades les tres de la matinada, es van activar nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit.
Amb aquesta víctima són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, 29 de les quals motoristes, segons dades provisionals de Trànsit.