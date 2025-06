El Departament d'Educació treballa en el trasllat dels grups de formació professional i d'estudis tècnics esportius de l'Institut CAR, integrat en el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès. Una decisió que han denunciat els docents en les últimes hores en una roda de premsa de l'Assemblea de Treballadors de l'Institut CAR. El canvi, però, no arribarà abans del curs 2026-2027.

Segons el Departament, la decisió ve motivada per la petició del mateix CAR de disposar de més espais per "créixer en places d’ESO i Batxillerat" i així poder atendre a més "esportistes becats". Per això, detallen, "cal disposar dels espais que l'Institut destina a l'FP". La "necessitat principal" del CAR, afegeix Educació, és "garantir l'ensenyament" d'aquests esportistes d'elit i garantir "la màxima qualitat" de la seva carrera dual.

A l'Institut CAR conviuen actualment alumnes d'ESO i Batxillerat, amb places reservades en exclusiva per a esportistes becats, amb alumnes d'FP i estudis tècnics esportius, una formació que està oberta al conjunt de la població. En aquest segon grup hi ha prop de 400 alumnes de 28 grups, alguns dels quals són també esportistes becats del CAR.

Rebuig dels docents

Segons els docents, en cas de confirmar-se aquesta planificació, s'estaria cometent un "atac directe" al dret dels joves de rebre una educació pública i de qualitat en l'àmbit esportiu a Catalunya. En aquest sentit, el professorat ha assegurat que l'Institut CAR és un centre "d'excel·lència" únic en activitats físiques i esportives.

Per al curs 2025-2026 les preinscripcions han més que doblat les places ofertades i l'Assemblea de Treballadors ha defensat que no hi ha "cap informe pedagògic ni raó justificada" que avali un tancament "sobtat i unilateral" com el que es denuncia.