Nil Moliner, The Tyets i els Catarres i un guanyador d'Eurovisió, al Petits Camaleons 2025

Sant Cugat afina els instruments per una de les cites musicals més esperades. El festival Petits Camaleons 2025 portarà enguany els concerts de Nil Moliner, The Tyets i els Catarres entre els noms més destacats. Del 2 al 5 d'octubre, la programació també reuneix Lildami, Flashy Ice Cream, Doctor Prats, Xiula, Suu i Mama Dousha en una 14a edició que inaugurarà Salvador Sobral amb Lucia Fumero.

"Hem fet un esforç titànic per no defallir a l'hora d'oferir un programa de primeríssima divisió", assegura el director de Petits Camaleons, Albert Puig. L'aspiració és tornar a assolir els 10.000 espectadors de l'any passat gràcies a una proposta "única a l'estat espanyol", on artistes de renom ofereixen concerts expressament adequats per als infants en aspectes com la durada i l'impacte acústic.

El Petits Camaleons espera una nova edició multitudinària a Sant Cugat

El festival arrencarà el vespre de dijous 2 d'octubre amb Salvador Sobral i la pianista Lucia Fumero. L'endemà divendres, hi haurà un concert dels gironins Atrapasomnis, gratuït per als infants de les escoles de la ciutat que hagin estat agraciats amb les invitacions que distribuirà el festival entre tots els centres.

De cara al cap de setmana, el festival agafarà embranzida i es desplegarà al conjunt d'escenaris que engloben el recinte del Teatre Auditori i l'entorn. La proposta de dissabte l'encapçalen Suu, Alidé Sans i Doctor Prats a l'auditori, mentre que Mama Dousha, Dan Peralbo i The Tyets passaran per la Carpa. Pel que fa a la resta d'escenaris de la jornada de dissabte, hi ha programades les actuacions de Pep López, Funktory, Roserona, Lia Sampai, Júlia Català i Les Montses.

Diumenge, per l'Auditori hi passaran Flashy Ice Cream, Remei de Ca la Fresca i Els Catarres. Tres reclams potents als quals se sumen les actuacions de la Carpa: Lildami, Xiula i Nil Moliner. En paral·lel, la proposta dominical de la resta d'escenaris durà a Sant Cugat les actuacions dels Atrapasomnis, d'Al·lèrgiques al Pol·len, Raquel Lua, Anaïs Vila, Golconda i el cantaor local Pere Martínez.