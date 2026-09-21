El ple de Sant Quirze va votar la setmana passada a favor de desestimar la recusació de la tramitació de l'expedient de revisió d'ofici d'El Castellet. Així, va resoldre la demanda d'un dels propietaris, membre de la Junta de Compensació, que posava la lupa en el paper desenvolupat per l'alcaldessa Elisabeth Oliveras i el secretari accidental Pere Gallego en les darreres exposicions públiques. La sessió urgent i extraordinària va escenificar el suport de la majoria dels grups municipals al procés que ja s'havia iniciat el juny passat, quan l'Ajuntament va admetre a tràmit la petició presentada per un particular en relació amb diversos actes administratius i va desestimar la petició del sol·licitant de mesura cautelaríssima de suspensió d’actes. Aquesta vegada, el punt del dia va comptar amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze, Junts per Catalunya, PSC, Som Sant Quirze, Sant Quirze en Comú i Vox. Només el PP hi va votar en contra.
Marta Baldrich (Sant Quirze en Comú) va expressar l'opinió general del plenari, que considera que no s'ha acreditat cap de les causes invocades ni s'ha acreditat cap interès personal del secretari ni la batllessa. "Signar resolucions, impulsar expedients o adoptar decisions de govern forma part de les responsabilitats de qualsevol alcaldia. Si l'exercici del càrrec fos suficient per apreciar interès personal, pràcticament qualsevol actuació municipal donaria lloc a una recusació", va manifestar sobre la qüestió a debat, que assenyala els dos càrrecs públics. Tots dos van absentar-se a la sala.
L'objectiu és que el procés judicial continuï endavant, tal com van exposar els portaveus. Rebutjar aquestes recusacions no significa validar els actes a objecte de revisió. El procediment es manté obert, amb la voluntat de resoldre el fons de la qüestió. La carpeta del projecte urbanístic d'El Castellet s'arrossega des de fa dècades, amb moltes arestes i realitats diferents per a cada propietari. Per a la resolució definitiva, serà preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, que emetrà un informe vinculant sobre una de les carpetes més complexes de la política vallesana. De moment, des del consistori descarten fer cap més pronunciament.