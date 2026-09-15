ARA A PORTADA
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Sabadell Veïns de Sabadell reclamen més prevenció davant l’augment de plagues: "No s'acaba mai..." Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Junts, als seus dos exregidors: "Eren un bon llast. Han fet un Junts per Matas, no un Junts per Sabadell" Albert Acín Serra
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Sabadell El Tribunal de Comptes rebutja els recursos dels encausats pel 'procés', entre ells el sabadellenc Josep Manuel Suàrez Agències | M.O.
Mor l'exregidor i professor de Sant Quirze Josep Joaquim Canals
Sant Quirze del Vallès
Va ser a l'Ajuntament durant tres mandats i també va desenvolupar la seva tasca de docent a l’escola Purificació Salas