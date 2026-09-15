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Mor l'exregidor i professor de Sant Quirze Josep Joaquim Canals

Sant Quirze del Vallès

Va ser a l'Ajuntament durant tres mandats i també va desenvolupar la seva tasca de docent a l’escola Purificació Salas

  • L'Ajuntament de Sant Quirze, en una imatge de recurs -
Publicat el 15 de setembre de 2026 a les 14:05

L’Ajuntament de Sant Quirze ha manifestat el seu dol per la mort de Josep Joaquim Canals, veí molt conegut del municipi, que va exercir com a regidor al consistori entre els anys 1979 i 1991. Canals va formar part de la Corporació municipal durant els mandats 1979-1983, 1983-1987 i 1987-1991, i va estar també vinculat durant molts anys a l’àmbit educatiu com a professor de l’escola Purificació Salas. L’Ajuntament vol expressar el seu condol i escalf a la família, amistats i persones properes en aquests moments, així com reconèixer la seva trajectòria i vinculació amb Sant Quirze. La vetlla tindrà lloc al Tanatori de Sant Quirze del Vallès aquest dimarts 15 de setembre, de 16 a 20 hores, i dimecres 16 de setembre, de 9 a 12.30 hores, moment en què es durà a terme la cerimònia de comiat.

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