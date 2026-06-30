Sant Quirze celebrarà la seva Festa Major del 2 al 7 de setembre amb una programació que convertirà els carrers i les places del municipi en un gran espai participatiu. L'edició d'enguany aposta per combinar artistes de primer nivell, activitats familiars, cultura popular, esport i la implicació del teixit associatiu, però també incorpora algunes novetats destacades. Una és la recuperació de l'esperit dels antics envelats. La Sala Muriel Casals es transformarà durant tota la festivitat en un envelat d'època, un espai pensat especialment perquè la gent gran –i totes les persones que vulguin reviure l'ambient de les festes majors d'abans— puguin gaudir de balls d'orquestra, espectacles i actuacions en un entorn que recordarà els envelats tradicionals.
Aquest espai serà també l'escenari de l'inici oficial de la Festa Major. El dimecres 2 de setembre, els membres dels Consells d'Infants i Adolescents seran els encarregats de fer el pregó inaugural, reforçant el paper del col·lectiu en el municipi. Abans de l'acte, la plaça de la Vila acollirà jocs d'aigua i, després del pregó, la plaça dels Avis serà l'escenari del tradicional ball del fanalet i d'un refrigeri popular. Durant els dies de Festa Major, hi haurà actuacions com les de l'il·lusionista Sergi Buka, La Chatta i Il Quartetto Stravagante.
Un dels grans al·licients d'aquesta cita anual és tenir al costat de casa alguns dels artistes més destacats del panorama. L’inici de la programació musical la protagonitzarà la formació santquirzenca Big Barra Band, que oferirà les millors peces del seu repertori dijous 3 de setembre a la Sala Josep Brossa de la Patronal. La cantautora Judit Neddermann presentarà la gira Brota, un directe que combina els seus grans èxits amb noves composicions. L'humor arribarà de la mà de Peyu, que convertirà la plaça d'Anselm Clavé en un gran joc participatiu amb l'espectacle La niña bonita.
La música continuarà amb el tribut ABBA The New Experience, que farà reviure els grans himnes del mític grup suec, mentre que Los 80 Principales oferiran un recorregut pels grans èxits d'una dècada irrepetible. El rock català també tindrà protagonisme amb Ruc'n'Roll, i les Barraques tornaran a convertir el parc de Can Feliu en el gran espai de música jove amb actuacions de Fades, Esbarzers, Punkxada, Femme Versions i diversos DJ.
Tot plegat, com sempre, acompanyat de cultura popular, amb la celebració dels 125 anys de la Societat Coral Il·lustració Artístic, el recital de la Bella Quirze Band o les cercaviles de gegants, els balls de bastons, les actuacions castelleres, les sardanes, el correfoc infantil i la XVI Llegenda de l'Iskariot, un dels espectacles més emblemàtics del municipi de la mà de Diables Sant Quirze.