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Sant Quirze del Vallès

Dol a Sant Quirze per la mort del doctor Xavier Alfaro

L'Ajuntament ha traslladat el seu escalf a familiars i amics del metge

  • L'Ajuntament de Sant Quirze, en una imatge de recurs -
Publicat el 19 de juny de 2026 a les 16:55

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha expressat el seu dolor per la mort de Xavier Alfaro, metge de referència del municipi durant dècades i una persona molt estimada per diverses generacions de veïns. Al llarg de la seva trajectòria professional, el doctor va exercir la medicina "amb una extraordinària vocació de servei, dedicació i proximitat", destaquen. La seva tasca, manifesten, va anar molt més enllà de l'atenció sanitària, convertint-se en una figura de confiança i suport per a moltes famílies de Sant Quirze. "El seu compromís amb la salut i el benestar de la ciutadania va deixar una gran empremta".

La corporació municipal i les autoritats han volgut traslladar el més sincer condol a la seva família, amistats i a totes les persones que van compartir amb ell la seva vida professional i personal. "La seva dedicació, la seva qualitat humana i el seu exemple de servei públic romandran per sempre en la memòria col·lectiva de Sant Quirze", tanquen.

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