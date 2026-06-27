El sector del Castellet de Sant Quirze, a debat

El Castellet és un sector urbanístic a Sant Quirze de llarg recorregut, amb una Junta de Compensació que actua com a peça central de la gestió. El projecte ha acumulat diferents actuacions en forma de convenis, llicències i altres intervencions que contemplen la transformació d'una gran extensió de terreny del municipi. Tot plegat, amb el creixement residencial en l'epicentre. El planejament s'arrossega de l'any 2000. Encara avui hi ha adjudicacions urbanístiques i projectes d'urbanització pendents. Tal com constata l'alcaldessa Elisabet Oliveras, no es tracta d'un expedient puntual o un fet aïllat, sinó d'un àmbit amb moltes capes acumulades durant més de dues dècades.
Ara, l'Ajuntament ha rebut una sol·licitud de revisió d'ofici que pretén la impugnació de determinats moviments de l'Administració en el sector i que demana l'aplicació de mesures cautelars davant les accions previstes. De moment, el consistori ha portat a un ple extraordinari aquesta carpeta, admetent a tràmit la petició presentada per un particular en relació amb diversos actes administratius. En canvi, ha desestimat la petició del sol·licitant de mesura cautelaríssima de suspensió d’actes. Durant la seva intervenció, Oliveras avisava que "no estem resolent el fons, decidint qui té raó, ni resolent el conflicte històric al Castellet". L'admissió, precisava, no permet extreure conclusions, sinó que obre la porta a determinar què passarà mitjançant la instrucció. Una revisió que caldrà enviar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que haurà d’emetre el dictamen preceptiu abans de la resolució definitiva. "És l'inici d'un procés administratiu", advertia. La proposta va ser avalada amb els vots favorables del Govern municipal, el PSC i l'extrema dreta, i amb les abstencions de Junts per Sant Quirze i el Partit Popular.
Un dels portaveus més contundents va ser el popular Chano Baratech, que qüestiona la independència del procediment obert. "Creiem que més de 8 milions d'euros i dues causes penals en curs obliguen a oferir garanties reforçades d'independència que no existeixen". La sol·licitud, matisava, abraça catorze blocs de presumpta nul·litat, referents a més de 25 anys de projectes. "L'acord els admet tots en bloc, sense acotar quins en surten fora". Això, exposa, es pot traduir en una instrucció llarga, costosa i un horitzó incert, més enllà dels sis mesos marcats per la llei. La tercera qüestió que va puntualitzar se centra a protegir els compradors d'habitatges i promotors, a qui demanava que se'ls garanteixi informació periòdica. El risc, considera, és permetre edificar i comercialitzar habitatge sobre un sòl el conveni sobre el qual pot acabar declarant-se nul. "Un jutge ha apreciat indicis sòlids de criminalitat contra el regidor d'urbanisme i l'arquitecte municipal. El projecte arrenca sense garanties i amb un risc molt elevat que tingui un impacte molt gran en les arques municipals". Alhora, Juan Antonio Pérez (PSC) sosté que "una paralització abrupta dels projectes urbanístics en curs podria tenir una afectació econòmica molt gran" i demanava rigor sobre un àmbit en la conversa ciutadana al llarg dels anys.
En qualsevol cas, Oliveras defensa el planejament urbanístic avalat per la Generalitat, reconeixent que hi ha un procés penal obert. "El que estem admetent és un procés que demostra la transparència i les ganes que hi hagi un informe que demostri que el que s'ha fet, s'ha fet de forma correcta", deia. "Si hi ha un dubte, s'ha d'aclarir", tancava. El febrer del 2023, el ple de l’Ajuntament de Sant Quirze va adoptar en sessió extraordinària un acord decisiu per als veïns del Castellet i per al desenvolupament estratègic del poble. L’acord suposava un pas endavant per desbloquejar el desenvolupament urbanístic d’aquella zona, bloquejat des de l’any 1998. El febrer d'aquest any, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de la Zona 1. Avui, el sector del Castellet torna a estar en el focus del debat.