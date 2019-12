El Cercle Sabadellès, escollit com a seu del Campionat d’Espanya masculí absolut

La Federació Espanyola de tennis ha designat les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 com a seu del Campionat d’Espanya masculí absolut, que se celebrarà del 5 al 7 de novembre del 2020. Una fita històrica per a l’entitat que presideix Jordi Andreu perquè és la primera vegada que l’entitat acull un certamen d’aquesta envergadura, amb les primeres espases del tennis masculí estatal. Fa unes setmanes va organitzar el Campionat de Catalunya absolut demostrant la seva solvència. Ara tenia la forta competència del CT Chamartín, que celebrava el centenari, però l’ens federatiu s’ha decantat finalment per l’opció sabadellenca.

Tot i que encara falten molts mesos per a la cita, el Cercle ja s’ha posat en marxa per aconseguir el màxim suport institucional i també econòmic per afrontar amb èxit una organització d’aquesta envergadura. Considera que és un certamen esportiu de gran nivell i tant l’Ajuntament com la ciutat han d’implicar-s’hi al màxim. Un altre dels al·licients serà també esportiu, perquè el Cercle Sabadellès serà un dels participants i tindrà l’oportunitat de defensar la seva novena temporada consecutiva a la màxima categoria del tennis estatal després de la patida permanència aconseguida fa unes setmanes a Múrcia. El director esportiu i capità, Bruno Barrientos, espera poder presentar un equip capaç de plantar cara, com ja va fer en el Campionat de Catalunya en què va ser subcampió i va fregar la sorpresa davant el potent CT Barcino a la final. Ara, com a amfitrió, intentarà fer un gran paper davant la seva afició.