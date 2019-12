Zoom: Paradetes de Nadal

El Nadal és temps de família, però també de compres. Els carrers de Sabadell van plens de ‘patges’ que sovint troben a les paradetes del Passeig el regal perfecte per a aquestes dates.

Entre el perfum dels sabons i la brillantor de la bijuteria, aquests dies es fa molt difícil no aturar-se a les paradetes de la Fira d’Artesans de Nadal de Sabadell (FANSA) del Passeig. S’hi pot trobar de tot: joguines, peces de roba, objectes de decoració, etc. Hi serà fins al 5 de gener, de 10 a 14 h i de 16.30 a 21 h.

/ SOFÍA ACUÑA