La Crida reivindica unitat per millorar la mobilitat al Vallès

La Crida per Sabadell reclama que hi hagi una unitat al Vallès Occidental per promoure una millora de la mobilitat, no només internament, també amb el Vallès Oriental i Barcelona. L’exalcalde i regidor Maties Serracant assegura que iniciatives com la de fer arribar la línia R4 de Rodalies a l’Aeroport van encaminades en aquesta línia, però per aquest motiu és necessari una unitat d’acció.

Serracant ja va llançar la petició perquè l’R4 arribés a al Prat, una petició que l’alcaldessa, Marta Farrés, va rellançar el passat 24 de setembre, un cop es van fer públiques les intencions del govern de la Generalitat perquè fos Ferrocarrils de la Generalitat qui operés el nou servei de connexió entre l’Aeroport del Prat i Barcelona a través d’un nou traçat.

“Nosaltres sempre farem costat, i sempre les hem buscat, a iniciatives que tinguin a veure amb la dotació d’infraestructures i serveis de mobilitat en el transport públic que fan falta a la realitat de la comarca, però això no ho farà un municipi sol, ho farem si ens dotem d’institucions i espais que puguin liderar i reivindicar el que necessitem com a territori”, ha expressat Serracant.

En aquest sentit, ha assegurat que si existís aquesta unitat no s’hagués donat llum verd a un nou sistema tarifari que beneficia Barcelona però penalitza els municipis de la segona corona, com ho és Sabadell. Amb unitat, asseguren, també es podria millorar els nodes de comunicació, amb intercanviadors necessaris per connectar municipis ara llunyans en transport públic dels dos vallesos.