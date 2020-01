Hidalgo: “Era important tornar a deixar la porteria a 0”

Les reaccions del tècnic del CE Sabadell, Antonio Hidalgo, i dels jugadors Boris Garrós i Josu Ozkoidi després de la victòria davant el Llevant B (1-0).

Sobre el guió del partit: “Com sempre hi ha partits dins els partits. Ells han començat bé, en bona part, amb la posició del Giorgi. Nosaltres prevèiem que no jugués tan endarrerit i això ens ha desajustat. Ells han tingut pilota i ens ha costat anar a dalt. Un cop hem aconseguit ajustar-jos, hem estat superiors. Tot i que no hi ha hagut massa ocasions, han passat a l’àrea del Llevant. Després del gol hem patit més del compte tot i que no han generat gaires ocasions. Hem de tenir més la pilota i tancar els partits. Important tornar a deixar la porteria a 0″.

Els últims sis punts amb gols a pilota aturada: “Ens ha donat els seus fruits gràcies als bons llançadors que tenim. Però, compte, que també s’han de valorar les bones sortides que hem fet des del darrere”.

Líders amb quatre punts de marge: “No em dóna tranquil·litat anar quatre punts per endavant. Això no para i hem de continuar pensant que ens queda molt per fer”.

Titularitat i gol de Boris Garrós: “Va arribar i es va lesionar però jo sabia que ens donaria molt. Avui ens ha donat moltes coses, entre altres, molta interpretació per a cada moment, quedar-se la pilota quan feia falta i gol. Al final, els davanters viuen del gol i és molt important per nosaltres”.

Exigència tàctica: “Abans del partit prevèiem una cosa però han fet una variant. Nosaltres esperàvem que només hi hagués el Bernal amb l’Ángel i el Boni i en els primers 10 minuts han estat millors. Ens ha costat veure-ho però entre tots, amb la gent del cos tècnic, ens hem adaptat ràpidament.

Millor assistència de la temporada: “Jo sempre ho dic: nosaltres juguem pels que no fallen mai passi el que passi o estiguem on estiguem. El que vulgui afegir-se, benvingut serà. Esperem que cada cop siguin més. A veure si es desperta el sentiment en aquesta ciutat perquè els jugadors ho estan donant tot, com seguiran fent”.

El Debut Heber Pena: “Tot just acaba d’arribar i encara s’ha d’adaptar. És una solució molt bona pel costat esquerra. Depenent del tipus de partit serà molt importnat per nosaltres”.

El debut de Marc Bellalta: “El Marc és un jugador excepcional i ha entrat en un moment que no era gens fàcil. Volia igualar els seus tres davanters donant entrada al Marc i jugar amb tres migcampistes”.

Josu Ozkoidi: “Era importantíssim guanyar aquest partit”

Josu Ozkoidi: “Ensopegades rivals directes sabíem que seria importantíssim guanyar aquest partit. Ens ha costat molt però hem sortit molt mentalitzats davant un rival molt lluitador. La clau, una vegada més, ha estat ser un equip sòlid. Això ens dona punts. És cert, però, que a la segona meitat ens ha faltat una mica de calma i potser hem acusat la pressió. Però el rival, quan perd, és lògic que guanyi terreny i els filials arrisquen molt. Hem tret aigua però ha estat una jornada molt positiva i cal continuar així”.

Boris Garrós: “Defensa de tot l’equip”

El golejador de la tarda, Boris Garrós ha comentat que la victòria davant el Llevant s’ha aconseguit gràcies “a la defensa de tot l’equip” davant un “molt bon equip”. Tanmateix, la figura d’Ian, de qui ha assegurat que “és un dels millors porters de la categoria” ha estat clau perquè amb l’estratègia l’equip “hagi sumat dues victòries en les últimes dos setmanes”.